عبور از بحران مالی با بانکداری اسلامی/ دلار در مبادلات استفاده نشود

به گزارش خبرگزاری مهر،"ماهاتیر محمد" درمصاحبه با پایگاه خبری عرب نیوز، تصریح کرد: بانکداری اسلامی آینده درخشانی خواهد داشت و باید از اشتباهات سیستم بانکداری فعلی برای جلوگیری از سرنوشت مشابه درس گرفت .

وی که معمار بانکداری اسلامی درمالزی محسوب می شود بر این باور است که بانکداری اسلامی برای مدیریت اقتصادی به ویژه در زمان بحران های مالی، بدهی های دولتها و رکود اقتصادی بسیار کارآمد خواهد بود.

ماهاتیربا بیان اینکه رونق اقتصادی بسیاری از کشورها ناشی ازسیستم سرمایه داری توام با حرص وطمع است، افزود: بانکداری اسلامی ارتباط بیشتری با اقتصاد واقعی دارد اما توسعه آن نیاز به زمان بیشتری دارد.

وی اظهار داشت: هنگامی که بانکداری اسلامی در مالزی آغاز شد، تعداد کمی از موسسات و بانکهای اسلامی در مالزی فعال بودند اما امروز بیشتر بانک ها خدمات بانکداری اسلامی را ارائه می دهند و مردم در استفاده ازسیستم بانکداری اسلامی صاحب اختیار هستند.

نخست وزیر پیشین مالزی در ادامه استفاده از دلار آمریکا برای مبادلات بین المللی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: لزومی ندارد که این رویه ادامه پیدا کند و کشورهای شرق آسیا می توانند یک واحد پولی مشترک داشته باشند البته نه مانند یورو که فقط مصرف داخلی دارد.

بانکداری اسلامی در مالزی در حال حاضر 22 درصد بازار مالی این کشور را به خود اختصاص داده است اما مالزی با اجرای یک برنامه مالی 10 ساله 2022-2012 قصد دارد این میزان را به 50 درصد افزایش دهد.