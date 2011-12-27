4300 فرهنگی و دانش آموز مازنی در طرح نهضت ملی قرآن ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم کاوه اظهار داشت: تاکنون بیش از چهار هزار و 300 فرهنگی و دانش آموز استان در طرح نهضت ملی حفظ قرآن کریم (طرح نور) ثبت نام کردند.

وی بیان داشت: در پی منویات مقام معظم رهبری در بحث حفظ قرآن کریم وزارت آموزش و پرورش به عنوان وزارتخانه پیشگام در اجرای فرمایش معظم له شیوه نامه طرح نور را به ادارات کل ابلاغ کرده که در این راستا آموزش و پرورش مازندران افتتاح این طرح بزرگ ملی را با حضور مسئولان استانی برگزار شد.

وی با بیان اینکه سهم مازندران در اجرای این طرح 75 هزار نفر است تصریح کرد: از این تعداد 16 درصد دانش آموز و چهار درصد فرهنگی را شامل می شود.

وی اظهار داشت: دانش آموزان می توانند با مراجعه به سایت WWW.Quran.medu.ir در این طرح ثبت نام کرده و به شبکه بزرگ طرح ملی نهضت قرآن کریم بپیوندند.

کاوه با اشاره به اینکه ثبت نام اینترنتی از 15 آذر آغاز شده است گفت: ثبت نام کنندگان تا پایان فروردین ماه 91 مهلت دارند از نیم جزء قرآن تا جزء سی را حفظ و در آزمون حضوری شرکت کنند.

رئیس گروه گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: از اهداف طرح نور شناسایی و تربیت حافظان قرآن کریم از نیم حزب تا سی جز، راه اندازی شبکه شناسایی حافظان در سطح کشور و آشنایی با مفاهیم قرآن کریم و جاری شدن آن در سطح خانواده و جامعه است.