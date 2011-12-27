محکومیت حملات تروریستی در نیجریه/ حمایت از بیانیه شورای مسلمانان بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مالزین اینسایدر، "کمال الدین جعفر" دبیر کمیته بین المللی این حزب با اعلام این خبر گفت که حزب پاس این اقدام را به شدید ترین لحن محکوم می کند.

وی همچنین حمایت این حزب از بیانیه شورای مسلمانان بریتانیا در محکومیت این حملات را اعلام کرد.

شورای مسلمانان بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این حملات اعلام کرده بود که هیچ مسلمانی حمله به محل عبادت دیگر ادیان از جمله مسیحیان را تحمل نخواهد کرد.

انفجار بمب در 2 کلیسا در نزدیکی ابوجا پایتخت نیجریه و یک حمله انتحاری در شمال شرق این کشور ۲۷ کشته و ۵۲ زخمی برجای گذاشت. گروه "بوکو حرام" مسئولیت این حملات را برعهده گرفت.

بوکو حرام، به معنای "تحصیل حرام" یک گروه مسلح و تندرو در کشور نیجریه است که مخالف تدریس آموزه های غربی در مدارس نیجریه و خواهان اجرای قوانین اسلامی در تمامی 36 ایالت این کشور است.

گروه بوکو حرام در سال 2002 توسط "محمد یوسف" تشکیل شده و در سال 2004 در ایالت "یوبه" پایگاهی به نام افغانستان برپا کرده است.