رتبه نخست پژوهش کشور به آموزش و پرورش مازندران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طبری گفت: کیفیت بخشی به شورای تحقیقات و کمیته های تخصصی و حضور افراد پژوهشگر از گروه فرهنگیان استانی و همکاران دانشگاهی موجب ارتقای سطح پژوهش استان شد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: اعمال نظارت دقیق و پشتیبانی از طرحهای کیفی که گره گشایی از مشکلات و معضلات آموزش و پرورش مازندران را فراهم می کند موجب شده آموزش و پرورش استان افتخار جدیدی را کسب کند.

وی بیان داشت: مازندران در میان استانهای کشور، رتبه اول در امر توسعه پژوهش کسب کرده است.

طبری گفت: نظارت و پشتیبانی های جدی موجب شد که یکی از طرحهای پژوهشی این استان که توسط اسحاق علی عزیزی از شهرستان نکا انجام شده و رئیس منطقه سه دانشگاه آزاد و عضو شورای تحقیقات و کمیته تخصصی مرکز پژوهش آموزش و پرورش مازندران رتبه برتر را در بین طرحهای پژوهشی کشور به خود اختصاص دهند.

طبری اظهار داشت: با توجه به استراتژی مرکز تحقیقات در توسعه امر اقدام پژوهی به وزارتخانه و اقدام مشابه استان های دیگر با توجه به سهمیه ، خوشبختانه خانم لیلا غلامپور بعنوان اقدام پژوه برتر کشوری انتخاب شد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه جا دارد در این فرصت از همه مدیران و مسئولان در امور پژوهشی آموزش و پرورش شهرستان و منطقه قدردانی شود اظهار داشت: دقت نظر و اجرای دوره های آموزشی و ابتکارات خلاقانه آنان در مشاوره برای افراد پژوهشگر و اقدام پژوه و اجرای مناسب، دقیق و کیفی کمیته های پژوهشی موجب این افتخار ارزشمند برای مازندرانی های شده است.