امکان ایجاد فیدر جدید در پست های فوق توزیع برق گیلان وجود ندارد

زینال سلمانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به مهمترین مشکلات شبکه های فوق توزیع برق گیلان اشاره کرد و افزود: پروژه های بهینه سازی و توسعه شبکه و پروژه های احداث تاسیسات جدید به جهت کمبود نقدینگی و منابع مالی دچاروقفه شده است.

وی اظهارداشت: در بسیاری از پست های منطقه مرکز گیلان به ویژه رشت با پدیده پرباری ترانس های قدرت و تکمیل ظرفیت خطوط فوق توزیع مواجه است که امیدواریم با تامین منابع مالی بتوان بر این مشکلات فائق آمد.

مدیر دفتر فنی انتقال برق منطقه ای گیلان به عملیات تست های تخصصی ترموگرافی اشاره کرد و گفت: در پایان هرسال برای سال آینده از سوی دفتر فنی برای تمامی واحدهای اجرایی معاونت بهره برداری برنامه زمانبندی سرویس، تعمیر تاسیسات، پست های انتقال فوق توزیع و خطوط تهیه، ازطریق معاونت بهره برداری به امورهای مختلف ابلاغ می شود.

وی افزود: برنامه بازدید ترموویژن از تمامی پست های انتقال و فوق توزیع شبکه گیلان با هدف هدایت و راهنمایی واحدهای تعمیراتی در برنامه سرویس و تست روتین، قبل از شروع برنامه آنها انجام می گیرد.

سلمانزاده با اشاره به اینکه گروه ترموویژن دفتر فنی انتقال اقدام به بازدید تجهیزات این پست ها توسط دوربین مخصوص ترموگرافی می کند، گفت: این دوربین یک تکنولوژیست که براساس اشعه مادون قرمز کار می کند و نقاطی را که در معرض گرم شدن و آسیب دیدگی قرار دارند، تشخیص می دهد.

وی عنوان کرد: این دفتر براساس وظایف محوله در ابتدای امرکه متقاضیان تولید پراکنده، تقاضای خود را به شرکت ارسال می کنند با توجه به ناحیه مورد تقاضای پست فوق توزیع، اطلاعات فنی و مناسب را به متقاضی ارائه تا فرد متقاضی براساس این اطلاعات نسبت تهیه طرح اتصال به شبکه پروژه خود اقدام کند.

مدیر دفتر فنی انتقال برق منطقه ای گیلان گفت: بعد از تهیه طرح اتصال به شبکه دوباره آن را به دفتر فنی انتقال ارائه می کند که در این مرحله توسط گروه مطالبات شبکه دفتر فنی انتقال صحت و نحوه مطالعات انجام گرفته بررسی و کنترل شده ودر صورت صحیح بودن، موافقت خود را به مراجع ذیصلاح برای ارائه موافقت اصولی برای پروژه اعلام می کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این دفتر عضو کمیته مصارف سنگین شرکت است، تمامی تقاضاهای انشعاب جدید و یا افزایش دیماند توسط مشترکان از طریق معاونت بهره برداری و کمیته مصارف سنگین به این دفتر ارسال و پس ازبررسی امکانات پست مورد نظر از برای وجود امکانات و تجهیزات پست و امکان تامین قدرت مورد نیاز توسط آن پست و یا پست های همجوار نتایج بررسی ها در این کمیته مطرح و ارائه می شود که کمیته براساس این گزارش تصمیم گیری لازم را اخذ می کند.