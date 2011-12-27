5 میلیارد ریال برای اردوگاه دانش آموزی گلستان هزینه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی اکبری در این زمینه افزود: این اعتبار از محل اعتبارات سهم وزارت رفاه بر اساس مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری دریافت شده است.

وی اظهار داشت: این اردوگاه در زمینی به مساحت 17 هزار متر مربع واقع در جاده ی سعد آباد گرگان ساخته می شود.

حاجی اکبری افزود: تهیه نقشه و کاربری زمین مورد نظر و مراحل فنی و مهندسی آن در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: مبلغ مصوبه این طرح 10 میلیارد ریال بوده که مابقی دریافت اعتبارات آن از وازرت رفاه و کمیته امداد در دست اقدام است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان اذعان داشت: این اردوگاه در قالب ایجاد فضاهای ورزشی، نمازخانه، سالن آمفی تئاتر و ... ساخته می شود.