۶ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

حاجی اکبری:

5 میلیارد ریال برای اردوگاه دانش آموزی گلستان هزینه شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: تاکنون برای ساخت اردوگاه دانش آموزی مبلغ پنج میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حاجی اکبری در این زمینه افزود: این اعتبار از محل اعتبارات سهم وزارت رفاه بر اساس مصوبات سفر سوم ریاست جمهوری دریافت شده است.

وی اظهار داشت: این اردوگاه در زمینی به مساحت 17 هزار متر مربع واقع در جاده ی سعد آباد گرگان ساخته می شود.
 
حاجی اکبری افزود: تهیه نقشه و کاربری زمین مورد نظر و مراحل فنی و مهندسی آن در دست اقدام است.
 
وی تصریح کرد: مبلغ مصوبه این طرح 10 میلیارد ریال بوده که مابقی دریافت اعتبارات آن از وازرت رفاه و کمیته امداد در دست اقدام است.
 
مدیرکل کمیته امداد گلستان اذعان داشت: این اردوگاه در قالب ایجاد فضاهای ورزشی، نمازخانه، سالن آمفی تئاتر و ... ساخته می شود.
