200 مقاله بین المللی توسط اساتید دانشگاه آزاد ساری ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث نیاز آذری اظهار داشت: شعار هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی اقتصاد دانش بنیان موتور محرکه جهاد اقتصادی بود و این شعار در حقیقت می خواهد این مسئله مهم را تبیین کند که اقتصاد پویا و موفق، اقتصادی دانش بنیان است که بر اساس تحقیق وپژوهش پایه گذاری شده است.

وی بهره گیری از دستاوردهئای پژوهشی را در عرصه اقتصاد و صنعت بسیار ضروری دانست و افزود: تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به سوی تحقیقات بنیادی و کاریردی سوق داده شده و اساتید و دانشجویان سعی می کنند تحقیقاتی را ارائه کنند که در عرصه عمل نیز قابل انجام باشد.

نیاز آذری گفت: چاپ بیش از ۲۰۰ مقاله آی اس آی وسط اساتید دانشگاه آزاد اسلامی ساری، چاپ بیش از ۱۵۰ مقاله علمی و پژوهشی، چاپ و ارائه ۳۰۰ مقاله در کنفرانسها و همایشهای ملی و بین المللی، تجهیز بیش از ۷۰ آزمایشگاه و کارگاه، کسب مدالهای مختلف طلا و نقره توسط اعضای باشگاه پژوهشگران در مسابقات اختراعات کشورهای مسکو، فرانسه، رومانی، کرواسی، کسب مقام اول مسابقات رباتیک جشنواره خوارزمی کشور بخشی از موفقیتها و دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی ساری در حوزه پژوهش است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی صورت گرفته دانشگاه آزاد اسلامی ساری در تولید مقالات علمی در بین همه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سال 89 رتبه ششم را کسب کرده است.

نیازآذری، توسعه آموزش عالی را از افتخارات بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی خواند و گفت: در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی آموزش عالی از رشد بسیار زیادی برخوردار بوده و سهم دانشگاه آزاد اسلامی درد توسعه آموزش عالی بسیار ارزنده است.

وی تاکید کرد: در گذشته این دانشگاهها بودند که دانشجو را انتخاب می کردند ولی امروز در سایه افزایش ظرفیتها این دانشجویان هستند که دانشگاه خود را انتخاب می کنند.

نیاز آذری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی سهم عمده ای در تولید علم جهان دارد تصریح کرد: آموزش عالی در چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی جایگاهی بسیار مهم دارد و آموزش عالی از موفقیت بسیار بالایی برخوردار بوده که نمونه آن تحصیل بیش از 220 هزار دانشجو فقط در دانشگاههای مازندران است.