برگزاری کارگاه آموزشی "رمزنگاری و امنیت اطلاعات" در دانشگاه گیلان

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کارگاه با محورهای رمز بلوکی، رمز جریانی، توابع چکیده ساز، سخت افزارهای رمزنگاری و کلید عمومی در کامپیوتر توسط اساتید دانشگاههای صنعتی شریف، تربیت معلم، امام حسین (ع) و گیلان برگزار شد.

وی اظهارداشت: امضای دیجیتال، پروتکل های رمزنگاری، اعتماد الکترونیکی و رای گیری الکترونیکی از دیگر محورهای این کارگاه بوده است.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: انجمن علمی رمز این دانشگاه به عنوان یکی از انجمن های علمی بین رشته ای ( دانشجویان رشته های ریاضی، کامپیوتر و برق ) در آبان ماه سال جاری با هدف جذب، تشویق و هدایت دانشجویان علاقمند به انجام فعالیت های علمی مرتبط فعالیت خود را زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه استان آغاز کرده است.

وی در ادامه فرهنگ تحقیق، نیروی انسانی متخصص و حمایت مالی را از شاخص های ارتقای کیفیت پژوهش دانست و ابراز امیدواری کرد: دانشگاه گیلان همچنان رو به جلو و مطابق با چشم اندازهای توسعه علمی کشور گام بردارد.