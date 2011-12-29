برگزاری کارگاه آموزشی "رمزنگاری و امنیت اطلاعات" در دانشگاه گیلان

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کارگاه با محورهای رمز بلوکی، رمز جریانی، توابع چکیده ساز، سخت افزارهای رمزنگاری و کلید عمومی در کامپیوتر توسط اساتید دانشگاههای صنعتی شریف، تربیت معلم، امام حسین (ع) و گیلان برگزار شد.
وی اظهارداشت: امضای دیجیتال، پروتکل های رمزنگاری، اعتماد الکترونیکی و رای گیری الکترونیکی از دیگر محورهای این کارگاه بوده است.
رئیس دانشگاه گیلان گفت: انجمن علمی رمز این دانشگاه به عنوان یکی از انجمن های علمی بین رشته ای ( دانشجویان رشته های ریاضی، کامپیوتر و برق ) در آبان ماه سال جاری با هدف جذب، تشویق و هدایت دانشجویان علاقمند به انجام فعالیت های علمی مرتبط فعالیت خود را زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه استان آغاز کرده است.
وی در ادامه فرهنگ تحقیق، نیروی انسانی متخصص و حمایت مالی را از شاخص های ارتقای کیفیت پژوهش دانست و ابراز امیدواری کرد: دانشگاه گیلان همچنان رو به جلو و مطابق با چشم اندازهای توسعه علمی کشور گام بردارد.
وی همچنین از رشد خوب مقالات علمی ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه در چند سال اخیر خبرداد و اظهارداشت: با رفع نقص ها و کمبودها، موجبات رشد و ترقی پژوهشی دانشگاه بیش از پیش فراهم شود.
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