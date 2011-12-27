150 کیلومتر از محورهای روستایی مازندران آسفالت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله عباسی افزود: این اداره کل در راستای فعالیتهای خود در زمینه ایجاد راههای روستایی مناسب در مازندران به دلیل تعدد روستاها اقدامات گسترده ای را در دستور کار خود دارد.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت و وزارت راه به بهسازی محورهای روستایی افزود: دولت و وزارت راه و شهرسازی نگاه ویژه ای به راههای روستایی این استان داشته است.

عباسی گفت: تا پایان آذر ماه امسال بیش از ۱۵۰ کیلومتر از محورهای روستایی این استان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال بهسازی و آسفالت شد.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی بیش از ۱۴۰ کیلومتر از راههای روستایی استان آماده اجرای آسفالت بوده کار با مساعد بودن شرایط جوی، بهسازی و اسفالت می شود.

معاون راه روستایی راه و ترابری استان در خصوص احداث پل در محورهای روستایی افزود: عملیات اجرایی احداث ۱۲ دستگاه پل با دهانه ۲۰ تا ۴۲ متری در محورهای روستایی با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد ریال توسط این اداره کل در دست اجرا است.

هفت هزار و 766 کیلومتر از راههای مازندران در روستاهای استان است.