سرو سرطان در ظروف یکبار مصرف/ ورود مواد شیمیایی به غذا

به گزارش خبرنگار مهر، هنگام توزیع و پخش غذای نذری به‌ ویژه در ماه های رمضان، محرم و صفر و همچنین در آبمیوه و بستنی ‌فروشی ها، ساندویچ فروشی ها، رستوران ها و حتی اداره ها و دانشگاه ها به ‌وفور از این ظروف استفاده می کنند، این در حالى است که اغلب مردم از خطرات و موارد استفاده هر کدام از این ظروف‌ آگاهی و اطلاعات لازم را ندارند و ضروری است اطلاعات مربوط به موارد مجاز استفاده و ممنوعیتهاى آن به صورت برچسب روى محصول درج شود.

ظروف یکبار مصرف از جنس پلی استایرن توانایی تحمل دمای بالاتر از 65 درجه را ندارند و در دماهای بالاتر احتمال سرطان زایی آنها افزایش می یابد.



موسی‌ ظهیری نژاد کارشناس نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این خصوص تصریح کرد: ظروف یکبار مصرف با توجه به نوع پلیمری که در آنها استفاده می شود انواع مختلفی دارند و برای مواد غذایی مختلفی به کار می روند.



وی با بیان اینکه بیشتر ظرفهای موجود که مواد غذایی در آنها نگهداری می شود، ظروف پلی استایرن با علامت « پی اس» هستند و ضمن دارا بودن محدودیت حرارتی، تنها دمای 65 درجه را تحمل می‌کنند، عنوان کرد: در صورتی که غذایی با دمای بالاتر از 65 درجه سانتی‌گراد به مدت بیش از 15 دقیقه در این ظرف نگهداری شود، مواد شیمیایی موجود در ظرف وارد مواد غذایی شده و این مواد شیمیایی در بافتهای بدن ذخیره و می تواند باعث ایجاد سرطان در فرد ‌شوند.



ظهیری نژاد تصریح کرد: ظروف یکبار مصرف ساخته شده از گرانول پلی پروپیلن بهترین نوع برای نگهداری مواد غذایی داغ مانند آش و حلیم ‌است و این ظروف محدودیت‌ دمایی ندارند و می توانند مواد غذایی با دمای 100 درجه سانتی‌گراد را هم تحمل کنند.



وی تاکید کرد: این ظروف با علامت «پی پی» شناخته می شود و نسبت به ظروف پلی استایرن مقاومتر بوده و شکسته هم نمی شود.



وی با اشاره به اینکه ظروفی که با علامت « پی وی سی» شناخته می شود برای نگهداری هر گونه مواد غذایی خشک یا تر نباید استفاده شوند، اظهار کرد: این ظروف برای استفاده در ارتباط با مواد غذایی مورد تائید وزارت بهداشت و درمان نیست و شهروندان باید توجه داشته باشند که ظروفی با این نشان را برای نگهداری و سرو مواد غذایی خریداری و استفاده نکنند.



ظهیری نژاد افزود: شهروندان هنگام خرید ظروف یکبار مصرف باید حتما به شماره پروانه ساخت درج شده بر روی بسته بندی، علامت کف ظرف، نام شرکت سازنده، مثلثی که در آن نوع جنس پلیمر نوشته شده و علامت گرید غذایی ( قاشق و چنگال ) که در کف ظرف مورد نظر حک حرارتی شده باشد توجه کنند.



رضا اسدی یک شهروند اهوازی هنگام خرید ظروف یکبار در پاسخ به این سئوال که "ملاک خرید شما از ظروف یکبار مصرف چیست؟" می گوید: من معمولا در انتخاب ظروف یکبار مصرف دقت زیادی می کنم و همیشه سعی می کنم از این ظروف فقط برای غذا های سرد استفاده کنم.



اسدی همچنین می افزاید: من برای خرید حلیم یا آش همیشه ظرف از منزل با خودم می برم و اصلا از ظروف یکبار مصرف استفاده نمی کنم.



احمدی یکی دیگر از شهروندان اهواز نیز در این زمینه گفت: اگر مسئولان مربوطه اطلاع رسانی کافی در این خصوص داشته باشند، شهروندان بهتر از این ظروف استفاده خواهند کرد و هیچکس دیگر حاضر نیست سلامتی خود را به خاطر یک ظرف یکبار مصرف ارزان دچار بیماری حاد کند.



سیمین فقهی مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در زمینه نحوه مصرف ظروف یکبار می گوید: استفاده از ظرفهای پلیمری یا به اصطلاح «یکبار مصرف پلاستیکی» به چند دلیل از قبیل استفاده آسان، صرف جویی در زمان و رعایت بهداشت در زندگی مردم نقش گسترده ایی پیدا کرده است.



فقهی با بیان اینکه استفاده از ظروف یکبار مصرف برای بسته بندی فرآورده های غذایی تولیدی به روش صنعتی، تمایل مردم به استفاده از آن در مراسم، توزیع نذری و حتی در میهمانی خانوادگی، روند رو به فزآینده ای پیدا کرده است، تصریح کرد: کاربرد این ظرفها با توجیه بهداشتی و اقتصادی در بسته بندی فرآورده های غذایی جایگاه ویژه ای پیدا کرده و جایگزین بسیاری از ظرفها در بسته بندی فرآورده های غذایی شده است.



مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، تاکید کرد: یکی از ایرادهای استفاده از این ظرفها، آلودگی محیط زیست به دلیل قابل بازیافت نبودن است.



وی بیان اینکه استفاده از این ظرفها می تواند به صورت جدی سلامتی فرد را تهدید کند تصریح کرد: استفاده از ظرفهای یکبار مصرف نامناسب، عارضه های بسیاری به همراه دارد.



فقهی با بیان اینکه همه کارخانه های تولید کننده ظرف و بسته بندی با کاربرد غذایی و آشامیدنی باید برای هر نوع ظرف، پروانه ساخت دریافت کنند، عنوان کرد: شماره پروانه ساخت از وزرات بهداشت، این اطمینان را می دهد که ظرف یکبار مصرف، از ماده اولیه مطلوب و به صورت بهداشتی تولید شده و برای مصرف فرآورده های غذایی قابل استفاده است.



مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرد: درج شماره سری ساخت، نشانی کارخانه، تاریخ ساخت و اطلاعاتی از این قبیل نیز بر روی جعبه یا پلاستیک بسته بندی ظرف یکبار مصرف ضروری است.



فقهی افزود: علامتهایی شبیه مثلث که نام اختصاری ظرف زیر آن حک شده است باید به طور جداگانه در کف ظرف مشخص باشند.



در این خصوص باید عنوان کرد نقش فرهنگسازی در استفاده صحیح از ظروف یکبار مصرف در سلامتی شهروندان بسیار با اهمیت است و می طلبد رسانه های گروهی با همکاری مسئولان مربوطه اطلاع رسانی گسترده ای را انجام دهند تا جامعه ای با نشاط و به دور از هرگونه بیماری را داشته باشیم.

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گزارشگر: حسین عبدالعزیزی