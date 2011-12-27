هشدار به گروههای سیاسی / روح اتحاد در مالزی را تخریب نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)،"محی الدین یاسین" درمراسم جشن کریسمس مالزی افزود: درک متقابل بین نژادها و مذاهب مختلف که با تلاش رهبران مالزی در 50 سال گذشته به دست آمده باید محافظت و تقویت شود تا به چشم انداز مالزی به عنوان یک کشور توسعه یافته و موفق در سال 2020 دست پیدا کنیم.

وی همچنین بر برپایی جشن های نژادها و مذاهب مختلف در مالزی تاکید کرد و گفت: مالزی تنها کشوری در جهان است که تمامی نژادها در جشن های یکدیگر شرکت می کنند و این روند باید به عنوان یکی از عوامل وحدت بخش در مالزی تداوم پیدا کند.

مالزی یک کشور چند نژادی است و جشنهای ملی عید فطر، سال نوی چپنی، عید دیپاوالی و کریسمس در نقاط مختلف این کشور برپا می شود و به همین بهانه نیز دولت تلاش دارد با برگزاری برنامه های مختلف گردشگران بیشتری را به این کشور جذب کند.