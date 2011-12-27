۶ دی ۱۳۹۰، ۷:۴۵

ادامه زمین لرزه های خراسان شمالی/ استاندار آماده باش کامل داد

بجنورد - خبرگزاری مهر: در پی زلزله های مکرر صبح دوشنبه در بجنورد استاندار خراسان شمالی به تمام مدیران دستگاههای اجرایی استان حالت آماده باش کامل داد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان شمالی طی بخشنامه " آنی" تمامی ماموریتها و مرخصی های مدیران دستگاههای اجرایی استان را لغو کرد.

ابوطالب شفقت از همه مدیران دستگاههای اجرایی استان خواسته از امکانات و تجهیزات ادارات خود بازدید کنند تا در صورت بروز حادثه مشکلی برای امداد رسانی پیش نیاید.

محمد سجادی، مدیر عامل هلال احمر استان نیز از آمادگی امدادگران تحت نظارت خود خبر داد و گفت: به همه امدادگران افتخاری نیز فراخوان آماده باش ابلاغ شده است.

علی اصغر بدیعی مقدم، معاون راهداری اداره کل راهداری خراسان شمالی نیز از آماده باش کامل ماشین آلات راهداری و راهسازی خبر داد و گفت: به تمامی روسای ادارات شهرستانها نیز حالت فوق العاده اعلام شده تا در صورت بروز زلزله آمادگی کامل داشته باشند.

همزمان با سالگرد زمین لرزه ویرانگر بم، صبح دوشنبه مقارن ساعت پنج و 19 دقیقه زمین لرزه ای 4.2 ریشتر شهر لوجلی از توابع شیروان و 11 بار دیگر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی را لرزاند. 

