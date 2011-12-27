فساد پشت فاجعه ریزش پل 720متری اندونزی/ کیفیت قربانی فساد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، به عقیده تحلیلگران توضیحات پلیس درمورد فروریختن پل 720متری "کواتای کرتانگارا" که تنها 10 سال از عمرش می گذشت، ناکافی است.

با این حال پلیس برای کشف حقیقت با همکاری کمیسیون مبارزه با فساد کشور و دیگر نهادهای مرتبط تحقیقاتی را انجام می دهد تا معلوم شود چرا کیفیت پروژه بسیار نازل تر و ارزان تر از مدعای شرکت سازنده بوده است.

در همین ارتباط رییس اتاق بازرگانی اندونزی گفت: فروریختن پل یک مثال است از مواردی که کیفیت قربانی فساد شده است و از قطعات بی کیفیت به جای قطعات با کیفیت ممتاز استفاده شده است و این بسیار خطرناک است.

"سوریو بامانگ سولیستو" افزود: موارد فساد در تمام مراحل پروژه های عمرانی (از مرحله مناقصه تا باج گیری ها در اجرا) در اندونزی بسیار رایج است.

درپی فرو ریختن پل معلق کواتای کرتانگارا و سقوط ماشینهای عبوری به رودخانه در ماه جاری که منجر به کشته شدن بیش از 20 تن شد رییس جمهوری اندونزی به دنبال مصوبه مجلس این کشور دستور بازدید و ارزیابی مجدد تمام پلهای اصلی این کشور را صادر کرد.