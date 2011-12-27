۶ دی ۱۳۹۰، ۸:۱۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

*آفریقا

-درگیریهای فرقه ای در ساحل عاج دستکم چهار کشته بر جا گذاشت.

*روسیه

-معاون وزیر خارجه روسیه بار دیگر هرگونه مداخله نظامی در سوریه را رد کرد.

-"سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه هشدار داد کشورش به استقرار سامانه دفاع موشکی در قاره اروپا پاسخ می دهد.

*آسیا

-دهها هزار نفر از مردم پاکستان تظاهرات ضد دولتی در شهر کراچی برگزار کردند.

-تلفات سیل فیلیپین به هزار و 500 نفر رسید.

-زمین لرزه ای به قدرت 5.1 ریشتر فیلیپین را لرزاند.

*خاورمیانه

-مردم یمن خواستار خروج سفیر آمریکا شدند.

*آمریکا و اروپا

-نرخ بیکاری در فرانسه به بالاترین میزان خود در ماه نوامبر رسید.

-کاخ سفید گزارشها درباره تصمیم آمریکا برای پذیرش دیکتاتور یمن را برای مداوای پزشکی نادرست خواند.

-در آستانه سال نو میلادی معترضین جنبش وال استریت صدمین روز اعتراض به نظام سرمایه داری را در نیویورک گرامی داشتند.

-وزیر دفاع کانادا به ایتالیا و افغانستان سفر کرد.

