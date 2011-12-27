عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

*آفریقا
-درگیریهای فرقه ای در ساحل عاج دستکم چهار کشته بر جا گذاشت.
*روسیه
-معاون وزیر خارجه روسیه بار دیگر هرگونه مداخله نظامی در سوریه را رد کرد.
-"سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه هشدار داد کشورش به استقرار سامانه دفاع موشکی در قاره اروپا پاسخ می دهد.
*آسیا
-دهها هزار نفر از مردم پاکستان تظاهرات ضد دولتی در شهر کراچی برگزار کردند.
-تلفات سیل فیلیپین به هزار و 500 نفر رسید.
-زمین لرزه ای به قدرت 5.1 ریشتر فیلیپین را لرزاند.
*خاورمیانه
-مردم یمن خواستار خروج سفیر آمریکا شدند.
*آمریکا و اروپا
-نرخ بیکاری در فرانسه به بالاترین میزان خود در ماه نوامبر رسید.
-کاخ سفید گزارشها درباره تصمیم آمریکا برای پذیرش دیکتاتور یمن را برای مداوای پزشکی نادرست خواند.
-در آستانه سال نو میلادی معترضین جنبش وال استریت صدمین روز اعتراض به نظام سرمایه داری را در نیویورک گرامی داشتند.
-وزیر دفاع کانادا به ایتالیا و افغانستان سفر کرد.
