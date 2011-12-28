زمان برگزاری انتخابات پارلمانی یونان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون یونان گزارش داد "ایوانگلی ونیزلس" وزیر اقتصاد که به عنوان معاون نخست وزیر نیز فعالیت می کند، روز سه شنبه در نشست حزب سوسیالیست در آتن گفت انتخابات پارلمانی زودهنگام اواخر آوریل (اواسط فروردین ماه) پس از مراسم عید پاک برگزار می شود.

دولت جدید یونان به رهبری "لوکاس پاپادموس" به عنوان دولت انتقالی وظیفه مهیا کردن شرایط برای برگزاری انتخابات زودهنگام را به عهده دارد.

گفتنی است پس از انتقاد گروههای سیاسی یونان از عملکرد پاپاندرو وی ناچار به استعفا شده و جای خود را به پاپادموس داد تا پیش شرط های اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا برای کمک مالی به این کشور را به اجرا بگذارد.