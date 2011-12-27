47 هزار فرصت شغلی دستاورد شرکت ملی حفاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهمنی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری در اهواز افزود: این شرکت در هم افزایی با دانشگاه های بزرگ کشور از جمله دانشگاه صنعت نفت، تهران، علم و صنعت و صنعتی شریف موفق به ساخت بسیاری از تجهیزات پیچیده حفاری مانند تجهیزات نمودارگیری، دراورکس و SCR یونیت شده است.

وی با اشاره به طراحی و ساخت حدود 18 هزار قلم قطعات و تجهیزات صنعت حفاری در کشور در نتیجه این تعاملات اظهار کرد: هم اکنون نیز پروژه های بزرگی در زمینه بومی سازی قطعات و تجهیزات راهبردی صنعت حفاری با کمک و همیاری صنعتگران و مراکز دانشگاهی و پژوهشی در دست اجراست.



بهمنی با بزرگداشت سالروز تاسیس این شرکت در اول دی ماه سال 1358 به فرمان امام خمینی (ره) در تشریح دستاوردهای صنعت حفاری کشور در 32 سال گذشته به حفاری و تکمیل سه هزار و 240 حلقه چاه های نفت و گاز و بیش از 105 هزار خدمات فنی تخصصی اشاره کرد.



مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، ایجاد 17 هزار فرصت شغلی به طور مستقیم و 30 هزار فرصت اشتغال به صورت غیر مستقیم و میلیاردها دلار صرفه اقتصادی برای کشور را از شمار دستاوردهای این شرکت در سه دهه گذشته برشمرد.



بهمنی ادامه داد: راهبری صنعت حفاری کشور، با تاسیس شرکت ملی حفاری ایران در دست نیروهای توانمند ایرانی قرار گرفت و در بیش از سه دهه گذشته تخصصها افزایش یافت و صنعت حفاری بومی شده است.



مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با قدردانی از دست اندرکاران برپایی نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری به خصوص صنعتگران و سازندگان شرکت کننده در نمایشگاه، بر آمادگی این شرکت برای بهره مندی از توانمندیهای آنان تاکید کرد.



نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری همزمان با اول دی ماه سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران با حضور 120 شرکت و سازنده داخلی و خارجی در اهواز برگزار و به مدت پنج روز دائر بود.