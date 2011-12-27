نشست مسئولان معاونت علمی ریاست جمهوری با رئیس و معاونان دانشگاه قم

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست آیت‌الله احمد بهشتی رئیس دانشگاه قم در خصوص پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در این دانشگاه و همچنین اقدامات صورت گرفته مطالبی ارائه کرد.



در ادامه امیر افسر معاون اداری و مالی دانشگاه قم نیز با اشاره به اقدامات عمرانی صورت گرفته و در حال انجام در دانشگاه قم، گزارشی از اعتبارات تخصیص داده شده برای دانشگاه ارائه کرد.



همچنین حجت‌الاسلام سید رضا مودب معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه قم در این نشست با بیان اینکه دانشگاه قم یک دانشگاه جامع در استان است به ظرفیت‌های این دانشگاه در حوزه علوم انسانی اشاره کرد و بیان داشت: از ابتدای تأسیس دانشگاه قم به علوم انسانی در این دانشگاه اهتمام ویژه‌ای شده است.



در این نشست پیرامون گسترش رشته‌ها و بومی‌سازی علوم انسانی و همچنین افزایش برخی رشته‌ها به خصوص در حوزه فناوری و نوآوری در دانشگاه قم پیشنهاداتی مطرح شد و علی خسروی مدیرکل فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سیدمحمود آقامیری معاون فناوری و نوآوری حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر لزوم گسترش همکاری‌ها تأکید کرد.