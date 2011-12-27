۶ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۲

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری به کار خود پایان داد

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری به کار خود پایان داد

اهواز - خبرگزاری مهر: نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری که همزمان با سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران در اهواز گشایش یافت، عصر روز دوشنبه در مراسمی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که در محوطه ساختمان مرکزی شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد 120 شرکت و سازنده بزرگ از مجموعه های سازندگان و تولید کنندگان داخلی توانمندی های خود را در طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت و حفاری به نمایش گذاشتند.

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری که از سوی اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران با همکاری انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان و گروه شرکتهای بین المللی سینا برپا شد در زمینه های مختلف صنعت حفاری به ویژه ساخت قطعات، تامین کالا و مواد و خدمات مهندسی فعالیت داشت.
  
در این نمایشگاه با تشکیل نشستهایی ضمن ارائه نیازهای بخشهای مختلف شرکت، نسبت به تعامل با سازندگان داخلی و تبادل اطلاعات درباره توانمندی ها و امکانات آنان اقدام شد.

در مراسم اختتامیه این نمایشگاه که با حضور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، معاونان و مدیران عملیاتی و اجرایی این شرکت، امام جمعه موقت اهواز و نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و شماری از مدیران عامل و ارشد شرکتهای نفتی در مناطق نفت خیز جنوب و صنعتگران و سازندگان حضور داشتند از غرفه های برتر تقدیر شد.

هیئت داوران با توجه به نوآوری و ابتکار، غرفه شرکت ماشین سازی اراک، شرکت مهندسی افسان و  شرکت چرخابی به عنوان غرفه های برتر و شرکت تایکو به عنوان حامی مالی نمایشگاه معرفی کرد.
کد مطلب 1494355

