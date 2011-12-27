نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که در محوطه ساختمان مرکزی شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد 120 شرکت و سازنده بزرگ از مجموعه های سازندگان و تولید کنندگان داخلی توانمندی های خود را در طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات صنعت نفت و حفاری به نمایش گذاشتند.

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری که از سوی اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران با همکاری انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان و گروه شرکتهای بین المللی سینا برپا شد در زمینه های مختلف صنعت حفاری به ویژه ساخت قطعات، تامین کالا و مواد و خدمات مهندسی فعالیت داشت.



در این نمایشگاه با تشکیل نشستهایی ضمن ارائه نیازهای بخشهای مختلف شرکت، نسبت به تعامل با سازندگان داخلی و تبادل اطلاعات درباره توانمندی ها و امکانات آنان اقدام شد.



در مراسم اختتامیه این نمایشگاه که با حضور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، معاونان و مدیران عملیاتی و اجرایی این شرکت، امام جمعه موقت اهواز و نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و شماری از مدیران عامل و ارشد شرکتهای نفتی در مناطق نفت خیز جنوب و صنعتگران و سازندگان حضور داشتند از غرفه های برتر تقدیر شد.



هیئت داوران با توجه به نوآوری و ابتکار، غرفه شرکت ماشین سازی اراک، شرکت مهندسی افسان و شرکت چرخابی به عنوان غرفه های برتر و شرکت تایکو به عنوان حامی مالی نمایشگاه معرفی کرد.