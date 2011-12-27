46 داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته 19 داوطلب دیگر به جمع داوطلبان مجلس در استان کرمانشاه پیوستند تا بدین ترتیب، تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی به 46 نفر برسد.

داوطلبان نمایندگی مجلس تنها 4 روز دیگر برای نام نویسی فرصت دارند و این مهلت در روز جمعه به پایان خواهد رسید.

در روزهای قبل نیز 27 نفر در کرمانشاه و دیگر حوزه های انتخابیه استان نام نویسی کرده بودند.

بر اساس این گزارش، تا پایان شب گذشته، در حوزه انتخابیه کرمانشاه 16 نفر، حوزه انتخابیه سنقر 9 نفر، حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو 7 نفر، حوزه انتخابیه پاوه، روانسر، جوانرود و ثلاث باباجانی 4 نفر، حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب 5 نفر و حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین 5 نفر داوطلب مجلس، نام نویسی کرده اند.

