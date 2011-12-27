پرونده یارانه شیر بسته شد/ پرداخت مطالبات 70 میلیارد تومانی دامداران

فریدون احمدی در گفتگو با مهر از تخصیص 70 میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت مطالبات دامداران خبرداد و گفت: پرداخت منابع مالی شیر به بانکها اعلام شده است و بر این اساس تمامی مطالبات دامداران از وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت یارانه شیر پرداخت خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مطالبات سال 90 دامداران پرداخت شده بود، اما هم اکنون مطالبات باقیمانده آنها از سال 89 نیز پرداخت خواهد شد و امیدواریم بانکها از فردا وارد عمل شده و مطالبات دامداران را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: با دریافت این منابع مالی، دامداران می‌توانند منابع مالی جدید را صرف رونق تولید و پرداخت بدهی‌های خود کنند. احمدی گفت: به این ترتیب پرونده یارانه شیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته می‌شود و از این پس، هیچگونه مطالباتی به دامداران بابت شیر وجود نخواهد داشت.