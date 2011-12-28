کشورهای پرمتقاضی اعزام دانشجو به ایران/ ورود 25هزار دانشجوی خارجی

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه ای که با حضور وزیرعلوم و معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سفرای جمهوری اسلامی ایران در محل وزارت امورخارجه برگزار شد، سیاستها و برنامه های این وزارتخانه در حوزه همکارهای های علمی بین المللی در خصوص جذب دانشجویان خارجی به صورت غیربورسیه و همچنین همکاری در زمینه سازمانهای تخصصصی، سازمان های بین المللی و منطقه ای ارائه شد.

پذیرش 25 هزار دانشجویان خارجی در کشور

وی با اشاره به قابلیتها و ظرفیتهای علمی، آموزشی و تحقیقاتی دانشگاههای کشور، ادامه داد: وزارت علوم درصدد است تا در برنامه پنجم توسعه، تعداد دانشجویان خارجی را در داخل کشور به صورت آزاد به 25 هزار نفر برساند.

به گفته قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، دانشجویان تمام کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، کشورهای پیشرفته و در حال توسعه امکان تحصیل در دانشگاههای ایران را دارند.

قربانی با اشاره به هدف جذب دانشجویان خارجی در ایران، اظهار داشت: ایجاد زمینه و بستر مناسب برای گسترش و تقویت همکاری های علمی و فنی و گسترش گفتمان فرهنگی و دیپلماسی علمی بین دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر، از اهداف اصلی حضور دانشجویان خارجی در ایران است.

پرمتقاضی ترین کشورها برای اعزام دانشجو به ایران

وی که بر این باور است حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور می تواند در ارائه تصویر واقعی از فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی همچنین دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و مراکر تحقیقاتی کشور موثر باشد، از کشورهای تاجیکستان، افغانستان و عراق به عنوان کشورهای دارای بیشترین متقاضی برای اعزام دانشجو به ایران یاد کرد.

قربانی خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی در این زمینه متقاضی هستند که در صدد هستیم این تقاضا را در این کشورها افزایش دهیم.

مشاور وزیر علوم از تشکیل کمیته مشترک میان معاون دو وزارتخانه علوم و امور خارجه خبر داد و اضافه کرد: مقرر شد کمیته ای مشترک، متشکل از برخی معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از معاونان وزارت امور خارجه تشکیل شود تا پس از تدوین برنامه های اجرایی و تایید وزرای این دو وزارتخانه همچنین با حمایت دولت، جذب دانشجوی خارجی در ایران اجرایی شود.

به گفته قربانی با توجه به سیاست های جمهوری اسلامی، در انتخاب کشورهای هدف، این کمیته می تواند برحسب کشورها و نوع همکاری با آنها، برنامه ریزی مشخصی ارائه دهد.