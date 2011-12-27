مجموعه "شیدایی" نگاهی متفاوت به ملودرام دارد

محمدرضا شفیعی؛ تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "شیدایی" درباره زمان تولید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: از اردیبهشت ماه امسال پیش تولید این مجموعه تلویزیونی را شروع کردیم و تیر ماه تصویربرداری آغاز شد. البته همزمان با تصویربرداری نگارش فیلمنامه توسط سعید نعمتالله ادامه داشت.
وی درباره انتخاب این مجموعه برای تولید افزود: مجموعه تلویزیونی "شیدایی" ملودرام عاشقانه است، اما نگاه متفاوتی را در این ملودرام دنبال کردیم تا برای بینندگان جذابیت لازم را داشته باشد. در واقع در این مجموعه سعی کردهایم درباره موضوعهای مختلف با مخاطبان حرف بزنیم. امیدوارم توانسته باشیم نظر مردم را جلب کنیم و برایشان جذابیت لازم را داشته باشد.
این تهیهکننده یادآور شد: در لایههای زیرین مجموعه تلویزیونی "شیدایی" تلاش کردهایم موضوعهای مختلفی همچون دوستیها و ... را مطرح کنیم. البته به این مسائل با ظرافت خاصی پرداختهایم تا برای بینندگان جذابیت لازم را داشته باشد. در مجموع در "شیدایی" به آسیبهای اجتماعی در قالب یک قصه ملودرام پرداختهایم.
شفیعی ادامه داد: در این باره سعید نعمتالله زحمت زیادی برای نگارش قصه کشید تا بتوانیم حرفهایمان را به گونهای بزنیم تا مورد توجه جوانان قرار بگیرد. به هر حال زدن حرفهای نو باید از زاویهای باشد تا جذابیت لازم را برای مخاطب داشته باشد و کلیشهای هم نباشد. در آثاری که تهیه آن را برعهده داشتم همیشه به این نکته توجه کردم.
وی با اشاره به همکاری خوبی که همیشه با سعید نعمتالله داشته، گفت: من و نعمتالله رفقای چند ساله هستیم و از همکاری با یکدیگر لذت میبریم، چرا که با هم همکفر هستیم، به همین دلیل در پروژههایی که با هم کار میکنیم به مشکل نمیخوریم. نعمتالله برای این مجموعه تلویزیونی هم یک طرحی داشت که احساس کردم طرح او ویژگیهای متفاوتی دارد. بعد از مدتی او شروع به نگارش فیلمنامه کرد و تولید را آغاز کردیم.
این تهیهکننده درباره انتخاب بازیگران مجموعه تلویزیونی "شیدایی" گفت: سعی کردم چیدهمان بازیگران ترکیبی از بازیگران چهره، آنهایی که کمتر دیده شدند یا اصلاً بازی نداشتند و آموزش بازیگری دیدهاند، باشند. این نوع چیدهمان برای مخاطبان هم جذابیت لازم را دارد و میتوانیم از این طریق جوانان مستعد در عرصه بازیگری را شناسایی کنیم تا بتوانند به صورت حرفهای کارشان را ادامه بدهند.
شفیعی در پایان گفت: این نوع انتخاب بازیگران فقط در مجموعه تلویزیونی "شیدایی" نبودهاست و در پروژههای قبلی هم این گونه عمل کردهام. در مجموع تلاش کردیم با همکاری همه عوامل در این مجموعه حرفهای به روز جامعه را مطرح کنیم که امیدوارم مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته باشد.
