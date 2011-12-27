نرخ بیسوادی تا پایان برنامه پنجم به صفر می رسد/22 هزار بیسواد در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدیزاده دوشنبه شب در آستانه هفتم دیماه سالروز تشکیل سوادآموزی در بندرعباس گفت: فلسفه ادغام نهضت سوادآموزی تحقق 100درصدی پوشش تحصیلی است تا بر پایه این رویکرد بیسوادی در جمعیت زیر 50 سال کشور به صفر برسد.

مهدیزاده افزود: بر این اساس در دوره جدید همه ارکان آموزش و پرورش باید در فرایند سوادآموزی نقش آفرین باشند و سهم خود را در این امر مهم ایفا کنند.

وی تصریح کرد: مسئولیت این امر خطیر به همه بخشهای آموزش و پرورش واگذارشده و به طور متمرکز در راستای محو بیسوادی تلاش می شود.

مهدیزاده با بیان اینکه تسریع در فرایندها، تمرکزگرایی، وحدت رویه و ... به عنوان شاخص تحول در امر سوادآموزی است عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش در راستای اهداف توسعه بر اساس سند تحول، نگاه ویژه ای را به امر سوادآموزی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است مبذول کرده و همه ظرفیتها باید در این امر به خدمت گرفته شود.

به گفته مهدی زاده بر اساس برنامه ریزیها پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان بیسوادی در کشور به صفر برسد.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی همچنین ابراز امیدواری کرد: مسئولان آموزش و پرورش برای پیگیری برنامه های سواد آموزی به ویژه در تحقق اهداف ابلاغی برنامه سال 90 جاری اهتمام لازم را داشته باشند.

22 هزار بیسواد و کم سواد در هرمزگان

همچنین در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان نیز با بیان اینکه سوادآموزی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای کشور است، به بیان گزارشی از تحولات این بخش در استان پرداخت و اظهارداشت: هم اکنون بر اساس آخرین آمار پالایش یافته ، 22هزار و 941نفر به عنوان بیسواد و کم سواد درسطح استان شناسایی شده اند که این عدد بر اساس پالایش دقیق این جمعیت است.

احمد آخوندی افزود: آموزش و پرورش استان هم اکنون برای 18هزار و 39نفر کلاس آموزشی را دایر کرده و برای سه هزار نفر نیز در حال تشکیل کلاس است که در مجموع حدود 21هزار نفر از افراد شناسایی شده در فرایند پالایش بیسوادان و کم سوادان، تحت پوشش تحصیلی قرار می گیرند.

به گفته وی، حدود سه هزار و 207 نفر نیز در بخش برون سپاری آموزشهای لازم را فرا می گیرند.