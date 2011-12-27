رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس صابری در این باره اظهارداشت: از سوی رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کل کشور عباسعلی درافشانی به عنوان رئیس هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قزوین انتخاب و معرفی شد.

وی افزود: هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با برگزاری نشست ها و برنامه ریزی در امور محوله کار خود را آغاز کرده است.

صابری با اشاره به آغاز ثبت نام از داوطلبین نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور از روز سوم دی در حوزه های انتخابیه اصلی استان قزوین تصریح کرد: نام نویسی از نامزدها تا ساعت 17 بعد از ظهر جمعه 9 دی ادامه دارد.

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین از نامزدهای انتخاباتی خواست تا هنگام مراجعه برای ثبت نام مدارک لازم و مورد نیاز را به همراه داشته باشند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوازدهم اسفند ماه امسال برگزار می شود.

