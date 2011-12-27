طراحی جریان انحرافی برای استفاده از ستادهای احمدی نژاد/اصولگرایان روشنگری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی حبیبی دوشنبه شب در نخستین همایش جبهه متحد اصولگرایان استان هرمزگان با اشاره به شیوه های جریان انحرافی و جریان فتنه برای تبلیغات و پیروزی در انتخابات مجلس، اظهار داشت: جریانهای انحرافی و فتنه نمی توانند با تابلوی خودشان وارد عرصه انتخابات شوند و به همین علت تصمیم دارند به صورت پنهانی وارد این عرصه شوند.

وی ادامه داد: جریان انحرافی با استفاده از رانتهای ثروت، به نامزدهای خود برای ورود به انتخابات قولهای مالی فراوانی را داده است و در واقع می توان گفت پیچیدگی کار جریان انحرافی بیشتر از جریان فتنه است چون این جریان با استفاده از شیوه های مختلفی به سراغ برخی چهره های مورد قبول خانواده های شهدا و ایثارگران رفته که به همین دلیل معتقدم پیچیدگی این جریان بیشتر است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در خصوص وضعیت اصلاح طلبان گفت: اصلاح طلبان تا کنون 300 نفر را برای ورود به عرصه انتخابات شناسایی کرده اند اما این افراد بدون تابلوی اصلاح طلبی در انتخابات شرکت خواهند کرد.

حبیبی افزود: پیچیدگی انتخابات نهم مجلس بسیار بیشتر از انتخابات هشتم است چون در برخی مناطق اصلاح طلبان و جریان فتنه با یکدیگر به توافقاتی رسیده اند و قصد دارند نامزدهای مشترکی را معرفی کنند و یکی از اهداف اصلی آنها علاوه بر راه یافتن نامزدهایشان به مجلس شکست دادن نامزدهای اصولگرا است.

وی در ادامه به برخی طراحی های جریان انحرافی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از طراحی های اصلی آنها برای انتخبات مجلس استفاده از اعضای ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد است و این در حالی است که بسیاری از اعضای ستادهای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری را افراد انقلابی و از جنس اصولگرایان تشکیل داده بودند اما جریان انحرافی قصد دارد با شیطنتها و شیوه های خاصی این افراد را به سوی خود جذب کند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: ما اصولگرایان باید با روشنگری در میان اعضای ستادهای احمدی نژاد این افراد انقلابی و معتقد به اصول را به سوی خود جذب کنیم تا این توطئه جریان انحرافی خنثی شود.

حبیبی تاکید کرد: جبهه متحد اصولگرایان دو خط قرمز دارد یکی مقابله با جریان انحرافی و دیگری مقابله با جریان فتنه و ما باید در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی با این دو جریان مقابله کنیم.

وی در خصوص جبهه پایداری گفت: اعضای این جبهه همواره مخالفت خود را با جریان انحرافی اعلام کرده اند و اعضای جبهه پایداری میان خود و جریان انحرافی مرز قائل هستند.

وی با انتقاد از رئیس جمهور به علت حمایت از جریان انحرافی، تصریح کرد: شخص رئیس جمهور همواره با قاطعیت از جریان انحرافی دفاع می کند و فرد مخالف این جریان در نهاد ریاست جمهوری جایی ندارد و من امیدوارم روزی برسد که احمدی نژاد با قاطعیتی که دارد از این جریان اعلام برائت کند.