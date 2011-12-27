دومین سوگواره عاشورایی امروز در 20 دانشگاه کشور پایان می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا در این باره گفت: در سال جاری، 20 دانشگاه کشور میزبان دومین سوگواره آئین های عاشورایی هستند که این سوگواره نسبت به سال گذشته از لحاظ تعداد اجراها و میزبانی دانشگاه ها رشد دو برابری داشته است.

وی گفت: با دعوت از گروه های مختلف هنری و استفاده از پتانسیل کانون های فرهنگی – هنری دانشگاه ها سعی شده فضایی متناسب با ایام محرم و در قالب های هنری در دانشگاه ها فراهم شود.

به گفته مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم یکی از رسالت های اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه، ترویج هنر متعهد در دانشگاه ها، تشویق دانشجویان و استادان این حوزه در بکارگیری و پردازش بیشتر است.

دارا خاطر نشان کرد: چنانچه فرهنگی متعلق به یک سرزمین یا یک آئین به خوبی در قالب هنر بیان شود قطعاً ماندگاری و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. بنابراین سعی می شود با بهره گیری از قالب های مختلف هنری مضامین ارزشمند و عظیمی چون فرهنگ عاشورایی بهتر و روان تر به مردم عرضه شود.