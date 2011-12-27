۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۴

دارا خبر داد؛

دومین سوگواره عاشورایی امروز در 20 دانشگاه کشور پایان می یابد

دومین سوگواره عاشورایی امروز در 20 دانشگاه کشور پایان می یابد

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به برگزاری دومین سوگواره عاشورایی در 20 دانشگاه کشور، گفت: دومین سوگواره عاشوریی امروز به کار خود پایان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا در این باره گفت: در سال جاری، 20 دانشگاه کشور میزبان دومین سوگواره آئین های عاشورایی هستند که این سوگواره نسبت به سال گذشته از لحاظ تعداد اجراها و میزبانی دانشگاه ها رشد دو برابری داشته است.

وی گفت: با دعوت از گروه های مختلف هنری و استفاده از پتانسیل کانون های فرهنگی – هنری دانشگاه ها سعی شده فضایی متناسب با ایام محرم و در قالب های هنری در دانشگاه ها فراهم شود.

به گفته مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم یکی از رسالت های اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه، ترویج هنر متعهد در دانشگاه ها، تشویق دانشجویان و استادان این حوزه در بکارگیری و پردازش بیشتر است.
 
دارا خاطر نشان کرد: چنانچه فرهنگی متعلق به یک سرزمین یا یک آئین به خوبی در قالب هنر بیان شود قطعاً ماندگاری و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. بنابراین سعی می شود با بهره گیری از قالب های مختلف هنری مضامین ارزشمند و عظیمی چون فرهنگ عاشورایی بهتر و روان تر به مردم عرضه شود.
