رئیس هیئت گلف خوزستان ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مراد حاجتی به عنوان تنها نامزد ریاست هیئت گلف استان خوزستان شامگاه دوشنبه در مجمع انتخاب رئیس هیئت گلف شرکت کرد و با 13 رای مجددا سکان هدایت گلف استان را به دست گرفت.

دبیر فدراسیون گلف به عنوان نماینده فدراسیون در این مجمع حضور داشت و بر روند اجرای انتخابات نظارت کرد.



خوزستان یکی از استانهای پیشگام در رشته ورزشی گلف است و همراه تیمهای این استان عنوان برتر رقابتهای مختلف گلف کشور را به دست می آورند.



گلف برای اولین بار در کشور در مسجدسلیمان بازی شد و از آن زمان تاکنون تیمهای خوزستانی همراه حرف اول در رشته گلف را می زنند.