اعضای ستاد انتخابات در بندرگز تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگری در این احکام محمد احمدی معاونت فرمانداری را به عنوان جانشین ستاد انتخابات شهرستان و فاطمه صغری عرب مسئول اموراجتماعی و انتخابات فرمانداری بعنوان دبیر ستاد و مسئول کمیته آموزش تعیین کرد.

همچنین رحمت الهز غدیری بخشدار مرکزی بعنوان مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات، مسلم حسن پور مسئول حراست فرمانداری بعنوان مسئول کمیته امنیتی ، انتظامی، محمد ابراهیم شربتی مسئول روابط عمومی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات فرمانداری به عنوان مسئول کمیته تبلیغات واطلاع رسانی و خیرالله ذاکری مسئول دفتر فرماندار بعنوان مسئول کمیته فناوری معرفی شدند.



رمضانعلی صمدی مشاور حقوقی فرمانداری نیز بعنوان مسئول کمیته حقوقی ستاد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان بندرگز منصوب شد.

گفتنی است نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

