مجلس آماده همكاري براي اصلاح قوانين شهرداري ها است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي حوزه معاونت خدمات شهري شهرداري تهران، جواد آرين منش در سي و چهارمين نشست شهرداران كلان شهرها و مراكز استان هاي كشور در مشهد افزود: آمادگي مجلس براي اصلاح قوانين با هدف ساماندهي امور شهروندان و در راستاي تاكيد مقام معظم رهبري در جهت اطلاع امور مردم است.

وي تصريح كرد: شهرداران هنوز شاخص هاي شهر اسلامي مورد نظر مقام معظم رهبري را نتوانستند تدوين نمايند از اين رو شهرداران كلان شهرها بايد بكوشند شهرهايي متناسب با الگوي معماري اسلامي به جهانيان ارايه كنند.

نماينده مردم مشهد در مجلس خاطر نشان كرد: شهرداري ها از يك نهاد خدماتي به نهاد فرهنگي تبديل شده اند و نگرش مردم نسبت به شهرداري ها تغيير كرده و قدرتمندترين نهاد در توسعه كشور محسوب مي شوند.