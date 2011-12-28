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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

صافدل به مهر اعلام کرد:

جزئیات موافقت‌نامه جدید تجارت آزاد ایران و ارمنستان

جزئیات موافقت‌نامه جدید تجارت آزاد ایران و ارمنستان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای دومین موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با کشور ارمنستان خبرداد و گفت: فهرست‌های کالایی میان دو کشور برای عملیاتی‌شدن تجارت آزاد مبادله می‌شود.

حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به زودی دومین موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران، با کشور ارمنستان به امضا خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور، موضوع امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با ارمنستان، بخشی از مراحل خود را طی کرد و در نشستی که در وزارت توسعه اقتصادی ارمنستان در هفته جاری برگزار شد، چارچوب کلی این موافقت‌نامه، مورد توافق قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بر این اساس، قرار بر این شد که گروه کاری برای اجرای این موافقتنامه شکل گیرد و به زودی چارچوب‌های تجارت آزاد با ارمنستان نیز در دولت دو کشور به تصویب رسد و پس از تائید نهایی، به مجلس ارسال شود.

صافدل گفت: همچنین در این دیدار، طرفین بر رفع محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای و تسهیل تجاری توافق کردند و قرار بر این شد که زمینه‌های لازم برای تسری تجارت گروه کالایی با تعرفه 4 درصد فراهم شود.

مبادلات بازرگانی ارمنستان با جهان(ارزش:میلیارد دلار)
 سال 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
صادرات 0.2 0.53 0.51 0.69 0.88 0.9 1 1.16 1.12 0.72 1
واردات 0.83 0.99 0.99 1.28 1.34 1.8 2.19 3.28 3.76 2.60 3.78
تراز تجاری 0.63- 0.46- 0.48- 0.59 0.46 0.9- 1.19- 2.12- 2.64- 1.88- 2.78-

 مهمترین اقلام صادراتی ارمنستان به جهان (2010)

ردیف نام کالا ارزش میلیون دلار
2602- سنگ مس و کنستانتره ها آن   211
7203- فرو آلیاژها(آلیاژهای آهن)  120 
2208- الکل اتیلیک تقلیب نشده ، عرق، لیکور و سایر نوشابه های الکل دار  96
 4 7403- مس تصفیه نشده، آتود از مس برای تصفیه الکترولیتیک  93 
7102- الماس، حتی کار شده ولی سوار نشده   90
7607- ورق و نوار نازک از آلومینیوم به ضخامت حداکثر 0.2 میلیمتر   78
7108- طلای خام یا نیمه ساخته   29
2716- انرژی برق (الکتریسیته)   36
8102- مولیبدن و ضایعات آن   16
10  2711- گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل  14 

 مهمترین اقلام وارداتی ارمنستان از جهان (2010)

 ردیف نام کالا  ارزش ( میلیون دلار) 
2711- گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل   340
2710- نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری، غیر خام، آخال روغن ها   304
7102- الماس، حتی کلر شده، ولی سوار نشده    94
7601- آلومینیوم کار نشده   93
1001- گندم و مخلوط گندم و چاودار   88
8517- دستگاههای برقی برای تلفن یا تلگراف با سیم همچنین تلفن با سیم مجهز به گوشی بی سیم   81
2004- داروها به استثنا محصولات شماره 3002، 3005 یا 3006، مخلوط شده یا نشده، عرضه شده به شکل مقادیر معین   80
2402- سیگار برگ، سیگار بلو و سیگار از توتون و یا از بدل توتون   65
 9 2108- طلای خام یا نیمه ساخته   60
 10 8703- وسیله نقلیه (خودرو)   59

 

تراز بازرگانی ایران با ارمنستان از سال 2001 لغایت 2011

سال  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  ده ماهه 2011 
صادرات  44.2  59.3  92.7  142.2  165.5  147.2  119.4  151.7  97.9  112  82.7 
واردات  30.4  41.1  29.2  36.3  30.8  27.2  21.4  26.2  28  42.4  23.7 
تراز تجاری  13.8 + 18.2 + 63.5 + 105.9 + 124.7 + 120+ 88+ 125.5 + 69.9 + +70.6 

59+ 
حجم مبادلات  74.6  100.4  121.9  178.5  196.3 174.4  150.8  177.9  125.9  155.4  106.4 

 

تراز بازرگانی ایران با ارمنستان از سال 1380 لغایت 1390

 سال 80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
صادرات  52.9  61.7  95  156.6  162.5  144.8  112.9  141.2  103.5  112  63.12 
واردات  41.8  49  35  39.6  28.7  22.8  33.8  21.6  33.5  40.2   18.57
تراز تجاری  10.7+  12.7+  60+  117+  133.8+  122+  79.1+  119.6+  70+  71.8+  44.55+ 
حجم مبادلات  94.7  110.6  130  196.2  191.2  167.6  146.7  162.8  137  153.2  81.69 
کد مطلب 1494370

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