حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به زودی دومین موافقتنامه تجارت آزاد ایران، با کشور ارمنستان به امضا خواهد رسید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور، موضوع امضای موافقتنامه تجارت آزاد با ارمنستان، بخشی از مراحل خود را طی کرد و در نشستی که در وزارت توسعه اقتصادی ارمنستان در هفته جاری برگزار شد، چارچوب کلی این موافقتنامه، مورد توافق قرار گرفت.
وی تصریح کرد: بر این اساس، قرار بر این شد که گروه کاری برای اجرای این موافقتنامه شکل گیرد و به زودی چارچوبهای تجارت آزاد با ارمنستان نیز در دولت دو کشور به تصویب رسد و پس از تائید نهایی، به مجلس ارسال شود.
صافدل گفت: همچنین در این دیدار، طرفین بر رفع محدودیتهای غیرتعرفهای و تسهیل تجاری توافق کردند و قرار بر این شد که زمینههای لازم برای تسری تجارت گروه کالایی با تعرفه 4 درصد فراهم شود.
|سال
|2000
|2001
|2002
|2003
|2004
|2005
|2006
|2007
|2008
|2009
|2010
|صادرات
|0.2
|0.53
|0.51
|0.69
|0.88
|0.9
|1
|1.16
|1.12
|0.72
|1
|واردات
|0.83
|0.99
|0.99
|1.28
|1.34
|1.8
|2.19
|3.28
|3.76
|2.60
|3.78
|تراز تجاری
|0.63-
|0.46-
|0.48-
|0.59
|0.46
|0.9-
|1.19-
|2.12-
|2.64-
|1.88-
|2.78-
مهمترین اقلام صادراتی ارمنستان به جهان (2010)
|ردیف
|نام کالا
|ارزش میلیون دلار
|1
|2602- سنگ مس و کنستانتره ها آن
|211
|2
|7203- فرو آلیاژها(آلیاژهای آهن)
|120
|3
|2208- الکل اتیلیک تقلیب نشده ، عرق، لیکور و سایر نوشابه های الکل دار
|96
|4
|7403- مس تصفیه نشده، آتود از مس برای تصفیه الکترولیتیک
|93
|5
|7102- الماس، حتی کار شده ولی سوار نشده
|90
|6
|7607- ورق و نوار نازک از آلومینیوم به ضخامت حداکثر 0.2 میلیمتر
|78
|7
|7108- طلای خام یا نیمه ساخته
|29
|8
|2716- انرژی برق (الکتریسیته)
|36
|9
|8102- مولیبدن و ضایعات آن
|16
|10
|2711- گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل
|14
مهمترین اقلام وارداتی ارمنستان از جهان (2010)
|ردیف
|نام کالا
|ارزش ( میلیون دلار)
|1
|2711- گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل
|340
|2
|2710- نفت و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری، غیر خام، آخال روغن ها
|304
|3
|7102- الماس، حتی کلر شده، ولی سوار نشده
|94
|4
|7601- آلومینیوم کار نشده
|93
|5
|1001- گندم و مخلوط گندم و چاودار
|88
|6
|8517- دستگاههای برقی برای تلفن یا تلگراف با سیم همچنین تلفن با سیم مجهز به گوشی بی سیم
|81
|7
|2004- داروها به استثنا محصولات شماره 3002، 3005 یا 3006، مخلوط شده یا نشده، عرضه شده به شکل مقادیر معین
|80
|8
|2402- سیگار برگ، سیگار بلو و سیگار از توتون و یا از بدل توتون
|65
|9
|2108- طلای خام یا نیمه ساخته
|60
|10
|8703- وسیله نقلیه (خودرو)
|59
تراز بازرگانی ایران با ارمنستان از سال 2001 لغایت 2011
|سال
|2001
|2002
|2003
|2004
|2005
|2006
|2007
|2008
|2009
|2010
|ده ماهه 2011
|صادرات
|44.2
|59.3
|92.7
|142.2
|165.5
|147.2
|119.4
|151.7
|97.9
|112
|82.7
|واردات
|30.4
|41.1
|29.2
|36.3
|30.8
|27.2
|21.4
|26.2
|28
|42.4
|23.7
|تراز تجاری
|13.8 +
|18.2 +
|63.5 +
|105.9 +
|124.7 +
|120+
|88+
|125.5 +
|69.9 +
|+70.6
|
59+
|حجم مبادلات
|74.6
|100.4
|121.9
|178.5
|196.3
|174.4
|150.8
|177.9
|125.9
|155.4
|106.4
تراز بازرگانی ایران با ارمنستان از سال 1380 لغایت 1390
|سال
|80
|81
|82
|83
|84
|85
|86
|87
|88
|89
|90
|صادرات
|52.9
|61.7
|95
|156.6
|162.5
|144.8
|112.9
|141.2
|103.5
|112
|63.12
|واردات
|41.8
|49
|35
|39.6
|28.7
|22.8
|33.8
|21.6
|33.5
|40.2
|18.57
|تراز تجاری
|10.7+
|12.7+
|60+
|117+
|133.8+
|122+
|79.1+
|119.6+
|70+
|71.8+
|44.55+
|حجم مبادلات
|94.7
|110.6
|130
|196.2
|191.2
|167.6
|146.7
|162.8
|137
|153.2
|81.69
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