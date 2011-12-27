28 نفر در اردبیل نامزد انتخابات مجلس شدند/ افزایش 5 برابری داوطلبان

عباس دست باز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این تعداد نام نویسی نسبت به دوره های گذشته در استان پنج برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این میزان ثبت نام از سوم تا پنجم دیماه صورت یافته است، عنوان کرد: در این مدت درحوزه های انتخابی اردبیل، نیر، نمین و سرعین 11 نفر، کوثر و خلخال دو نفر، مشگین شهر دو نفر، بیله سوار و پارس آباد 9 نفر و شهرستان گرمی چهار نفر ثبت نام کرده اند.

جانشین ستاد انتخاباتی استان اردبیل اعلام کرد: پنج فرمانداری در سطح استان از ساعت هشت قبل از ظهر تا پنج بعد از ظهر آماده ثبت نام از داوطلبان هستند.

دست باز افزود: داوطلبان با تهیه مدارکی که از طریق رسانه های عمومی و فرمانداریها اعلام شده است سعی کنند در روزهای نخست ثبت نام مراجعه کنند.

وی از داوطلبان انتخابات خواست مراجعه خود را برای اعلام نامزدی به روزهای آخر موکول نکنند تا در صورت وجود مشکل در مدارکشان به آسانی رفع شود.

این مسئول با بیان اینکه طبق قانون مهلت نام نویسی از نامزدهای انتخابات مجلس تمدید نخواهد شد، افزود: تا آخرین زمان روز نهم دیماه تمام حوزه های انتخاباتی استان آماده دریافت مدارک هستند.