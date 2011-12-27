مدیران مطالبات مطبوعات را پرداخت کنند/ چاپخانه نیاز توسعه کیفی مطبوعات است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی در اولین دیدار با مدیران مسئول و نمایندگان خبرگزاریها در استان هرمزگان پس از شنیدن صحبتها و درد دلهای اصحاب رسانه عنوان کرد: توسعه استان با همکاری رسانه ها به عنوان چشمهای تیزبین که تحولات بین المللی، ملی و استانی را رصد می کنند امکان پذیر است و می توانند در تحقق اهداف تعیین شده گامهای بلندی بردارند.

وی در پاسخ به مشکلات رسانه های مکتوب محلی در مورد نبود چاپخانه در استان عنوان کرد: زماینکه در استان چاپخانه وجود ندارد نمی توان توقع تحول ساختاری و محتوایی از رسانه های استانی داشت از این رو باید تمام امکانات و توان مجموعه استان بر حل مشکل چاپخانه باشد.

عزیزی با بیان اینکه مدیر روابط عمومی استانداری نماینده وی در خصوص پیگیری مشکلات چاپخانه خواهد بود، بیان داشت: این موضوع باید با حضور فعالان رسانه ای، اداره کل ارشاد و نمایندگان استانداری و سایر دستگاههای دخیل در این امر مورد بررسی قرار گیرد و نقاط مبهم رفع شود.

استاندار هرمزگان در مورد مطالبات مطبوعات از دستگاهها و ادارات استانی اظهار داشت: ادارات و دستگاه های دولتی استان نباید به حقوق و مطالبات مطبوعات بی توجه باشند و حق ندارند طلب و مطالبات رسانه ها را نپردازند و اجازه نخواهم داد حقوق مطبوعات نادیده گرفته شود.

وی با بیان اینکه مطبوعات به اسناد کارهای انجام شده جمع بندی کاملی از مطالبات خود را به روابط عمومی استانداری ارائه کنند، افزود: پس از جمع بندی ادارات موظف هستند در کوتاه ترین زمان مطالبات رسانه ها را پرداخت کنند.

عزیزی با بیان اینکه آموزش خبرنگاران منشا تحولات رسانه ای خواهد بود، این امر را بر حرفه ای و کارآمد تر شدن مطبوعات تاثیرگذار دانست و بر برنامه ریزی مناسب سالیانه آموزش خبرنگاران و دبیران خبر در رسانه ها تاکید کرد.

وی پیشنهاد ساماندهی اشتراک مطبوعات در ادارات را مورد تایید قرار داد و اضافه کرد: ارائه اشتراک مطبوعات برای ادارات مستلزم غنی تر شدن مطبوعات به لحاظ محتوایی و کیفی است که بتواند نیاز ادارات را تامین کند نه آنکه بلندگوی آنها شود بلکه به لحاظ تحلیل، نقد و ارائه مطالب ارزشمند غنی شود.

برخی از مدیران مسئول نشریات محلی تهدید مطبوعات از سوی برخی مدیران استانی را عنوان کرده بودند که استاندار هرمزگان در واکنش به این موضوع اظهارداشت: هیچکس اجازه و حق تهدید مطبوعات را ندارد و در صورت مشاهده این امر با مدیر برخورد خواهد شد.

وی جسارت، منطق، بیان واقعیت، استدلال مطبوعاتی و واقع نگری را از شاخصه های مطبوعاتی عنوان کرد و افزود: زماینکه جسارت و منطق همراه با واقعه نگری در هم آمیخته شود هیچکس نمی تواند مطبوعات و خبرنگاران را تهدید کند همچنین مطبوعات آزاد هستند با در نظر گرفتن این شاخصها به موضوعات و واقعیتهای جامعه بپردازند.

استاندار هرمزگان با تاکید بر راه اندازی و فعالیت پویای شورای روابط عمویهای استان، تصریح کرد: روابط عمومی ها پل ارتباطی رسانه ها و مردم با مدیران و بلعکس هستند. روابط عمومی های استان باید از شرایط فعلی خارج شوند و مطبوعات باید در کنار شورای روابط عمومیها موجب تحولات اساسی در استان باشند.

وی فکر و مدیریت فرهنگی را مشکل حوزه فرهنگ در هرمزگان دانست و اظهار داشت: در هرمزگان مشکل سخت افزاری و نرم افزاری نداریم مشکل اصلی مان نبود فکر و مدیریت فرهنگی است.

عزیزی تصریح کرد: تفکر، خلاقیت و مدیریت نیاز اساسی جامعه فرهنگی امروز است.

استاندار هرمزگان در مورد اینکه برخی از مدیران به برخی از نشریات می گویند شما در لیست سیاه قرار دارید و با شما کار نمی کنیم، عنوان کرد: چیزی به اسم لیست سیاه نداریم و هیچ مدیری حق ندارد از اینگونه رفتارها را با رسانه ها داشته باشد.

وی افزود: بررسی خواهیم کرد ببینیم چه کسانی در استان سعی در بر هم زدن فضای روابط بین رسانه ها با ادارات دارند.