شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در ساری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله جعفری در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با جرایم خاص مازندران افزود: همه مردم در قانون اساسی نقش دارند و به آن میزان که در قانون اساسی پیش بینی شده بهترین روش برای مشارکت مردم انتخابات است.

وی ادامه داد: مردم در هر انتخابات موفق تر از قبل بوده که در مقابل این بزرگواری و ارادت به نظام باید از سوی مسئولان پاسخ مناسب دریافت کنند.

جعفری تصریح کرد: شعبات ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی با هدف ترویج قانون و همسوسازی در جهت بازنگری جرایم و تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است.

این مقام قضایی در ادامه نهم دیماه را یکی از مهم ترین وقایع بعد از انقلاب دانست و افزود: در این روز مردم در جهت صیانت از ارزشهای نظام گام برداشته و دین سی و دو ساله خود را به نظام ادا کرده و اثبات کردند که خوابهای پلید بیگانگان هرگز در ایران تعبیر نخواهد شد.

وی اضافه کرد: مردم مستحق بهترین خدمتگذاری بی منت هستند.

دادستان مرکز استان مازندران گفت: باید بستر جامعه با افزایش مشارکت مردم بهبود یابد اما نوع معماری ساختمانها نقش مهمی در پیشگیری از سرقت دارد.

وی با اشاره به اینکه پنج تا 10 درصد سرقتهای ما حرفه ای است گفت: باید درکنار مقام سازی ساختمانها به ایمن سازی توجه شود و با بالا بردن ضریب امنیت ساختمانها از دزدی های غیر حرفه ای جلوگیری شود.