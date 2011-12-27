اگر داستانی قوی باشد، همه یک برداشت از آن خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی مجموعه داستان «پاراگراف آخر» بعد از ظهر دیروز دوشنبه 6 دی با حضور حسین فتاحی، محمدرضا بایرامی و علاقه‌مندان داستان‌نویسی در مرکز آفرینش‌های حوزه هنری برگزار شد.

فتاحی که در این برنامه با بررسی اجمالی داستان‌های این کتاب به اصول داستان‌نویسی اشاره می‌کرد، گفت: کتاب «پاراگراف آخر» جز چند کتابی بود که در جشنواره گام اول بالا آمد و چند داستان آن در جشنواره‌های داستان‌نویسی دیگر برگزیده شدند. باید به این نکته توجه کرد که نقد مجموعه داستان کوتاه با نقد رمان تفاوت دارد. در نقد مجموعه داستان باید کاری را که در نقد رمان انجام می‌دهیم، برای تک تک داستان‌ها انجام بدهیم و شخصیت‌پردازی، توصیف، ابهام و دیگر موارد را برای هر داستان بررسی کنیم.

وی افزود: در اولین داستان این کتاب، مساله پررنگ جنگ است. یعنی جنگ همه معادلات را به هم می‌ریزد. تنها چیزی که در این داستان می‌ماند، همان عشق است. چیزی که جنگ نمی‌تواند آن را از بین ببرد. اگر سوژه این داستان تنها عشق بود، یک داستان معمولی بود، ولی وقتی از جنگ استفاده می‌شود، به نظر می‌رسد نویسنده منظوری دارد. اگر بگوییم یک داستان، جنگی است باید با یک رویه آن را نقد کرد و اگر بگوییم داستانی فقط عشقی است، باید جور دیگری آن را نقد و بررسی کرد. بهترین ملاک برای این که بدانیم موضوع اصلی داستان چیست، توجه به این مهم است که داستان از چه موادی استفاده کرده و به چه پرداخته است.

این نویسنده در ادامه گفت: اگر داستانی قوی باشد، همه خواننده‌ها یک برداشت از آن خواهند داشت؛ البته این برداشت با درجات مختلف همراه خواهد بود. طرح داستان باید روی یک موضوع متمرکز شود. یک طرح داستان، وقتی خوب است که هدف نویسنده را تحقق ببخشد. یک نکته مهم این است که طرح تکراری نباشد و به عبارتی تکرار طرح داستان‌های دیگر نباشد.