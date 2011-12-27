کشف 741 میلیارد تومان کالای قاچاق/آخرین اعلام پلیس به تبلیغ کنندگان در ماهواره

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح سهشنبه در همایش پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: قاچاق کالا تنها جنبه اقتصادی ندارد و جنبهای اخلاقی، فرهنگی و اقدامات مخرب فرهنگی در درون آن نهفته است. قاچاق کالا پیچیدگیهای فراوانی در امر مبارزه دارد چرا که قاچاق فقط در ورود و خروج کالا یا موضوع اقتصادی نیست. در صورتی که اگر این موضوع تنها جنبه اقتصادی داشت بسیار راحت تر میتوانستیم به آن رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: امروز فاصله تولید مشروب تا رسیدن به مرزهای کشور تنها چند روز است. این در حالی است که در محصولات ضدفرهنگی نیز با توجه به هجمه وارده به کشور و میزان تولیدات وارد شده به کشور با اصل قیمت جنس برابری نمیکند. ضمن اینکه مشروبات الکلی به شرط فروش به قاچاقچیان واگذار میشود که همین امر هزینه قاچاقچی را افزایش نمیدهد و باعث فروش مشروب در کشور میشود.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: قاچاق کالا اگر تنها جنبه اقتصادی داشت به یک گوشه از وضعیت کشور ضربه میزد اما وقتی این امر جنبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مییابد و از یک طرف با تحریم روبرو بوده و از طرف دیگر دشمنان میخواهند بخشی از تولید را به زانو در بیاورند این امر علاوه بر خلاء تولید، موضوع بیکاری را نیز رواج میدهد. البته برخی از قیمتها نیز مصرف کننده را به سوی کالای قاچاق سوق میدهد. میتوان به جرات گفت کالای قاچاق تولید و سرمایه گذاری در ایران را هدف قرار داده است.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای نابودی جوانان و خنثی کردن جهت فکری و تلاش آنها تاکید کرد: امروز دشمنان برای خنثی کردن تلاش جوانان و منحرف کردن خط فکری آنها اقدامات بسیاری را انجام دادهاند. آنها ناراحت هستند که ما به تکنولوژیهای متفاوتی دست یابیم که باعث برتریمان نسبت به سایر کشورها شود. یکی از اقدامات دشمن در این عرصه ورود کالاهای قاچاق فرهنگی است زیرا جوانی که به سمت انحراف میرود نمیتواند به سمت تولید حرکت کند و به انحراف کشیده میشود.
رادان با انتقاد از برخی افراد جامعه که ناتوی فرهنگی را انکار میکنند گفت: هنوز تعداد زیادی در خواب هستند و معتقدند که جنگ فرهنگی و ناتوی فرهنگی وجود ندارد. آنها نمیدانند که دشمن چه اقداماتی را در دستور کار دارد که بتواند جوانان ما را به انحراف کشیده و آنها را از دستمان در بیاورند.
وی هدفگذاری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تمرکز روی پروندههای بالای یک میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: باید از پروندههای کوچک پرهیز کرد و تمرکز خود را روی پروندههای بالای یک میلیارد ریال متمرکز کنیم. اگر چند هزار پرونده در یک استان تشکیل شود دیگر وقتی برای مبارزه با باندهای کلان نمیماند ضمن اینکه تعقیب اطلاعاتی در استانهای دیگر نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا 70 ساله شد
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا که امروز از آن استفاده میشود مربوط به 70 سال قبل است، اظهار داشت: اگرچه در گذشته این قانون برای مبارزه با قاچاق کالا کفایت میکرد اما امروز مجرمان راه فرار از قانون را یاد گرفتهاند و طبیعی است که نمیتوان مبارزه را با این قانون تکمیل کرد. البته امیدواریم قانون جدید راه مبارزه را هموارتر کند. از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس می خواهیم که قانون را برای اجرا تا پایان سال ابلاغ کنند.
وی با اشاره به ویژگیهای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیری پرونده توسط پلیس تا رسیدن به نتیجه را یکی از ویژگیهای قانون جدید برشمرد و عنوان کرد: پلیس میتواند به عنوان شاکی پرونده را تا انتها پیگیری کند.
برخورد با مشروبات الکلی و محصولات مخرب فرهنگی اولویت مبارزه با قاچاق کالا
سردار رادان برخورد با پروندههای مشروبات الکلی و محصولات مخرب فرهنگی را دو اولویت مهم پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و افزود: وقتی میگوییم که اولویتهای پلیس برای مبارزه با قاچاق کالا چند جانبه است در استانهای هدف جرایمی را که در اولویت قرار دارند دسته بندی می کنیم. امروز پروندههای مشروبات الکلی، محصولات مخرب فرهنگی و محصولاتی که تولید کشور را خدشهدار می کند در اولویت برخورد پلسی قرار دارند.
رشد 74 درصدی کشف کالای قاچاق
رادان از اجرای 15 مرحله طرح برخورد با کالای قاچاق خبر داد و افزود: کشفیات قاچاق کالا امسال نسبت به سال گذشته 74 درصد رشد داشته. این در حالی است که سال گذشته نیز نسبت به سال 88 رشد 57 درصدی را شاهد بودیم. امیدواریم طرحهای منطقهای و ملی با توجه به تصویب قانون جدید افزایش یابد ضمن اینکه بحث کنترل نیز که در برخی استانها اجرا شد بسیار مناسب بود به طوریکه طی چند روز در استان خراسان رضوی 7 میلیون لیتر سوخت گازوئیل که در قالب حلالها در حال خروج از کشور بود کشف شد. ماموران پلیس باید پس از کشف سرنخها را دنبال کنند. به عنوان مثال قاچاق 7 میلیون لیتر سوخت نشان میدهد که دستهایی پشت پرده وجود دارد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی در پایان ارزش ریالی پروندههای کشف شده را 741 میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته است.
وی همچنین از ماموران خواست دسترسی به انبارهای کلان قاچاق و برخورد با مظاهر علنی قاچاق را در دستور کار قرار دهند.
همچنین سردار رادان در جمع خبرنگاران با بیان ممنوعیت تبلیغ در شبکه های ماهوارهای تاکید کرد: بارها اشاره کردهایم که با کسانی که اقدام به تبلیغ در ماهواره کنند برخورد میکنیم ضمن اینکه برخی از شماره تلفنهایی که برای ارایه کالا در ماهوارهها ثبت شده بود شناسایی و با آنها برخورد شد. این آخرین اعلام پلیس به شرکتها است و آنها باید بدانند در صورتی که در سایتهای ماهوارهای اقدام به تبلیغ کنند مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص همکاری دستگاه قضا با نیروی انتظامی برای برخورد با مجرمان تاکید کرد: امروز در نیروی انتظامی سپاسگزار دستگاه قضائی هستیم چرا که ماموریتهای ما بدون هماهنگی با مرجع قضائی ناتمام میماند. رئیس قوه قضائیه تاکیدات فراوانی را بر امر مبارزه با مواد مخدر دارد و با سوداگران براساس قانون برخورد میشود اما در امر مبارزه با قاچاق کالا با توجه به خلاء قانونی نمی توان بیش از این از دستگاه قضایی انتظار داشت.
