به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم رقابت‌های تکواندوی انتخابی تیم ملی روز گذشته با حضور 81 تکواندوکار در سالن خانه تکواندو برگزار شد که در نهایت 17 تکواندوکار به اردوی این تیم راه پیدا کردند.

براساس این گزارش، حسین بیات علی شاکری، یاسین اکبرنتاج، احسان نقیب‌زاده، رضا نادریان، داوود عبدالرضایی، فرزاد ذوالقدری، عباس شیخی، بهزاد ایلخانی، آرش مژده، احمد محمدی، جلال خدامی، سجاد مردانی، حسین تاجیک و محمدعلی مومنی با شکست رقبای خود موفق به کسب مجوز حضور در اردوی تیم ملی شدند.

اردوی تیم ملی از روز 17 دی‌ماه در سالن خانه تکواندو و زیر نظر بیژن مغانلو و مهدی بی باک آغاز خواهد شد. تیم ملی تکواندو هفته دوم اریبهشت‌ماه در مسابقات قهرمانی آسیا باید از عنوان قهرمانی دو دوره گذشته خود دفاع کند.