احمد مجیدی در گفتگو با مهر در خصوص مدیریت بحران در حوزه حمل و نقل، اظهار داشت: در قانون سازمان مدیریت بحران کشور و آئین نامه اجرایی، 16 کارگروه تخصصی پیش بینی شده است که هریک وظیفه ای را برعهده دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کارگروه حمل و نقل و شریانهای حیاتی کشور زیر نظر این وزارتخانه است، گفت: یکی از موارد مهم پیش بینی حوادث غیر مترقبه است که سازمان هواشناسی این وظیفه را بر عهده دارد تا قبل از وقوع حوادثی مانند سیل آن را پیش بینی کند.

وی بر ضرورت آمادگی تمامی نیروها در زمان بحران تاکید کرد و گفت: باید نیروها آموزش لازم را ببینند تا در زمان ایجاد بحران، با هزینه های کمتری امکانات و کمک رسانی ارسال شود همانطور که در زلزله بم 2450 کامیون و اتوبوس اعزام و 450 پرواز انجام شد در حالیکه می توانست با تعداد کمتر، کیفیت بیشتری داشته باشد.

مجیدی با بیان اینکه در مواقع بروز حادثه ایجاد ترافیک یکی از معضلات کشور است، بیان کرد: در صورت بروز زلزله در تهران، اتوبان های تهران- کرج و تهران- قم را یک طرفه می کنیم تا افرادی که سالم ماندند از تهران خارج شوند و کسی هم وارد تهران نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نیروها باید قبل از بروز حوادث آمادگی لازم را پیدا کنند، گفت: برگزاری مانورهای مختلف و تربیت نیروها برای زمان حادثه بسیار ضروری است زیرا یکی از مواردی که در زمان حادثه کمک رسانی را کند می کند عدم آمادگی نیروها است.