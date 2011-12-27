  1. استانها
  2. گلستان
۶ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

منتظری در گفتگو با مهر:

میزان فروش نمایشگاه کتاب گلستان 30 درصد رشد داشت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: میزان فروش کتاب در نمایشگاه کتاب استان با رشد 30 درصدی روبرو بوده است.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب بیش از سه میلیارد و 500 میلیون ریال بن کتاب فروخته شد.

وی اظهار داشت: این درحالیست که در نمایشگاه پنجم کتاب استان حدود 270 میلیون ریال بن کتاب عرضه شده است.

وی میزان استقبال هم استانیها را از این نمایشگاه نسبت به قبل چشمگیر دانست.

منتظری بیان داشت: میزان فروش کلی در این نمایشگاه هنوز مشخص نشده است و آمار ارائه شده بر اساس بن های عرضه شده است.

به گزارش مهر، ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان از 28 آذرماه  تا چهارم دیماه در محل نمایشگاه بین المللی گرگان برگزار شد.

این نمایشگاه با حضور 350 ناشر کشوری و در 250 غرفه برگزار شد.

کد مطلب 1494382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها