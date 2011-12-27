میزان فروش نمایشگاه کتاب گلستان 30 درصد رشد داشت

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب بیش از سه میلیارد و 500 میلیون ریال بن کتاب فروخته شد.

وی اظهار داشت: این درحالیست که در نمایشگاه پنجم کتاب استان حدود 270 میلیون ریال بن کتاب عرضه شده است.

وی میزان استقبال هم استانیها را از این نمایشگاه نسبت به قبل چشمگیر دانست.

منتظری بیان داشت: میزان فروش کلی در این نمایشگاه هنوز مشخص نشده است و آمار ارائه شده بر اساس بن های عرضه شده است.

به گزارش مهر، ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان از 28 آذرماه تا چهارم دیماه در محل نمایشگاه بین المللی گرگان برگزار شد.

این نمایشگاه با حضور 350 ناشر کشوری و در 250 غرفه برگزار شد.