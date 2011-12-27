کتابفروشان در منگنه طلافروشان و مانتوفروشان!

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از کتابفروشان خیابان کریم‌خان زند تهران در کافه کتاب «کتابفروشی ویستار» پذیرای شهردار منطقه 6 تهران و جمعی از مسئولان شهری این منطقه شدند تا مشکلاتشان را با آنها در میان بگذارند. آنها پیشنهادهایی نیز برای بهبود وضعیت فرهنگی کتابفروشیهای این راسته به مدیریت شهری منطقه 6 ارائه کردند.

در این نشست که عصر یکشنبه 4دی ماه برگزار شد، «حسن کیائیان» مدیر نشر چشمه، «محمدعلی جعفریه» مدیر نشر ثالث، «حسن طباطبایی» مدیر نشر آبی، «محمد زارع» مدیر نشر رود، «سعید بختیاری» مدیر نشر گیتاشناسی، «آرش سلطانعلی» مدیر آموزشگاه ایده، «پژمان سلطانی» مدیر کتابفروشی ویستار به طرح مشکلات مربوط به صنف کتابفروش در راسته کریم‌خان پرداختند.

خواسته کتابفروشان راسته کریم‌خان از شهرداری تهران

«حسن کیائیان» مدیر نشر چشمه با یادآوری تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته برای راه‌اندازی یک گذر فرهنگی در این منطقه (با نام اختصاری «گفت») با شهرداری منطقه 6 تهران و به همت احمد مسجدجامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران به امضا رسیده است، از فخرالدین سلیمانی شهردار این منطقه خواست زمینه اجرای آن را مهیا کند.

وی با اشاره به وضعیت فرهنگی این منطقه از تهران گفت: حدود 14 کتابفروشی، 2 واحد موسسه فرهنگی و یک کتابخانه بزرگ در منطقه 6 تهران فعالیت دارند و فقط کتابفروشیهای راسته کریم‌خان نیستند که به این منطقه چهره‌ای فرهنگی داده‌اند؛ وجود خانه هنرمندان ایران و تعداد زیادی کافه که اکثراً پایگاه فرهنگی محسوب می‌شوند، ظرفیتی خوب برای کار فرهنگی در این منطقه است.

کیائیان اضافه کرد: ما (فعالان فرهنگ منطقه 6 تهران) که مجموعاً شاید بیش از 500 سال سابقه فعالیت در این حوزه و کار کتابفروشی را داریم، فکر می‌کنیم که فرهنگ وزن مخصوص و بالایی در کشورمان دارد و توجه دولت به این مقوله، می‌تواند جلوی بسیاری از آسیب‌ها و بزه‌هایی اجتماعی را بگیرد.

مدیر نشر چشمه با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی مسئولان کتابفروشیهای راسته کریم‌خان برای برپایی جشنواره «گفت» (گذر فرهنگی تهران) خواستار کمک شهرداری منطقه 6 برای اطلاع‌رسانی به مردم در این باره و نیز اجرای توافقنامه سال قبل در این خصوص شد.

وی خطاب به «فخرالدین سلیمانی» شهردار منطقه 6 تهران گفت: ما چیز عجیب و غریبی از شما نمی‌خواهیم و تنها انتظارمان این است که فضای راسته کریم‌خان به گونه‌ای تغییر کند که کسی که از اینجا تردد می‌کند، احساس کند از یک گذر فرهنگی عبور می‌کند و فضای متفاوتی را تجربه می‌کند.

کیائیان با اشاره به مشکلات اقتصادی صنف کتابفروش گفت: اهالی صنوف دیگر صبح که می‌خواهند کارشان را شروع کنند، برایشان مهم است که بدانند نرخ طلا و ارز نسبت به دیروز چقدر نوسان داشته است ولی کتاب تنها کالایی است که قابلیت تبدیل به تورم را ندارد؛ بدترین کتابفروش هم اگر قیمت کتابش را تغییر بدهد، چون تورم مسیر خودش را می‌رود، این تغییر قیمت هم سودی به حال او نخواهد داشت.

این کتابفروش باسابقه گفت: ما در خیابان کریم‌خان از دو طرف یکی از طرف مانتوفروشان و دوم از طرف طلافروشان تحت فشار و در منگنه آنها هستیم. اگر شهرداری منطقه بتواند با تمهیداتی کسانی را که از این دو بازار عبور می‌کنند، به سمت کتابفروشیها نیز سوق دهد، نتیجه خوبی در پی خواهد داشت.

جعفریه: 100 کتابفروشی در تهران طی یک سال گذشته تعطیل شده‌اند

«محمدعلی جعفریه» مدیر نشر ثالث هم در این نشست از اینکه حدود 100 کتابفروشی تنها در یکسال گذشته تعطیل شده‌اند، ابراز تاسف کرد و گفت: این یک واقعیت است که کتابفروشی به تنهایی و بدون توجه به حواشی مربوط به کار، صرفه اقتصادی ندارد و برای حال این مشکل، نیاز است که شهرداری به صورت جدی، پای کار بیاید و نمونه‌اش این است که هنوز توافقنامه پارسال اجرا نشده است.

وی از شهردار منطقه 6 تهران خواست با تشکیل کارگروهی مسئولیت خود را در زمینه توافقنامه مذکور بر عهده بگیرند و در ادامه آمادگی کتابفروشان راسته کریم‌خان را برای هر گونه کمک و ارائه ایده اعلام کرد.

پاسخ شهردار منطقه 6 به درخواست‌های کتابفروشان

در ادامه این برنامه «فخرالدین سلیمانی» شهردار منطقه 6 در سخنانی با اشاره به تاکید «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران بر رویکرد فرهنگی در اجرای برنامه‌های شهری گفت: ما خواستار و پیگیر تعمیق کار اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص لزوم بهره‌گیری فرهنگی از فضاهای شهری هستیم اما در مورد منطقه 6 هنوز به جمع‌بندی نهایی در این زمینه نرسیده‌ایم.

سلیمانی افزود: بخشی از کارهایی که در این منطقه برای مکث بیشتر شهروندان جهت استفاده از فضاهای فرهنگی باید صورت گیرد، به ساختارهای فیزیکی و اجرایی کار مربوط می‌شود که امسال برای این موارد، تامین اعتبار خواهد شد و از سال آینده وارد فاز اجرایی خواهند شد.

شهردار منطقه 6 تهران اضافه کرد: تلفیق مبلمان شهری در راسته کریم‌خان با نگاه جدید و با رویکرد غالب فرهنگی از دیگر برنامه‌های در دستور کار ما برای اجرا در سال آینده است.

وی همچنین از برنامه شهرداری تهران برای ساخت پلازهای شهری در میدان 7 تیر خبر داد اما درباره توسعه آنها به خیابان کریم‌خان اظهار تردید کرد و گفت: به دلایلی مانند بی‌انگیزه بودن مردم برای کتابخوانی و عدم منفعت مالی برای کتابفروشان، ما هنوز مطمئن نیستیم که در صورت تغییر زیرساخت‌های شهری خیابان کریم‌خان به مقولات فرهنگی، مردم بیایند و اینجا مکث کنند و از کتابفروشیها و موسسات فرهنگی آن استقبال کنند.

«حسن کیائیان» مدیر نشر چشمه هم در پاسخ به این موضوع، راه‌اندازی اولین فرهنگسرای تهران را در محل کشتارگاه تهران (فرهنگسرای بهمن) یادآور شد و گفت: کسی فکر نمی‌کرد این فضا روزی به فضایی فرهنگی که کلاس‌های داستان‌نویسی، آموزش قران و خوشنویسی در آن اجرا می‌شود، تبدیل شود ولی امروز می‌بینیم که با همان تجربه فرهنگسراهای متعددی در تهران ایجاد شد که با استقبال روزافزون مردم هم رو به رو شده‌اند.