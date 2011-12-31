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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۴

عدم ثبت نام به منزله انصراف؛

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی ترمی علمی کاربردی از فردا

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی ترمی علمی کاربردی از فردا

ثبت نام پذیرفته‌شدگان دوره‌های کاردانی ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی از روز یکشنبه 11 دی ماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمام پذیرفته شدگان دوره کاردانی ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی باید در یکی از روزهای 11 تا 15 دی ماه با در دست داشتن مدارک ثبت نام، به مرکز آموزش علمی کاربردی ذیربط مراجعه کنند.

عدم مراجعه داوطلبان در روزهای تعیین شده برای انجام مراحل نهایی گزینش به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته ذیربط تلقی خواهد شد.

پذیرفته شدگان نهایی بعد از ثبت نام، می توانند از 23 بهمن ماه در کلاسهای درس حاضر شوند.

گزینش نهایی معرفی شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز پس از اعلام نتیجه مراحل مصاحبه و یا آزمون عملی این دسته از داوطلبان، صورت می گیرد و نتایج نهایی از سوی سازمان سنجش اعلام می شود.

کد مطلب 1494386

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