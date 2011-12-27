به گزارش خبرگزاری مهر، اوزیل پس از درخشش در رقابت‌های جام جهانی 2010 به همراه آلمان از سوی رئال مادرید مورد توجه واقع شد و از وردربرمن به این تیم اسپانیایی پیوست.

این بازیکن 23 ساله در گفتگو با "ان تی وی اسپور" اظهار داشت: مورینیو شبیه پدر من است. او یک معلم بزرگ است، شخصیتی قوی دارد و به تمام بازیکنان تیمش توجه می‌کند.

اوزیل در خاتمه اظهار داشت: می‌خواهم در سال 2012 با آلمان و رئال مادرید جام ببرم. نتیجه بد تیم ما مقابل بارسلونا ناشی از بداقبالی ماست. با این حال با سه امتیاز بیشتر نسبت به این تیم در صدر جدول رده بندی رقابت‌های لالیگا قرار داریم.