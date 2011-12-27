به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دست مطالعه است، از تقویت نظام شناسایی خبرداد و گفت: اجرای گام دوم بهتر از گام اول خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه به شایعات از جمله شایعات قیمت‌های بنزین گوش نکنید، افزود: اخبار هدفمندی یارانه ها را از مراجع رسمی گوش کنید.

وی با اشاره به آثار مثبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در 12 ماه گذشته در کشور، گفت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها 15 میلیارد دلار در 11 ماهه اخیر صرفه جویی وبه اقتصاد کشور کمک شده است .

فرزین در پاسخ به این سئوال که چرا از بین روشهای مختلف پرداخت یارانه، یارانه نقدی انتخاب شد؟ گفت: پرداخت یارانه نقدی موفقیت آمیز بود، زیرا با پول نقد از خانواده ها حمایت شد.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت با اشاره به اینکه پرداختهای بن کالا و یا خدمات تامین اجتماعی همزمان با تغییرات قیمتها منطقی نبود، افزود: اصلاح قیمت باید با یارانه نقدی همراه باشد تا کاهش مصرف نیز صورت بگیرد، شاید در سال های آینده بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت با تامین اجتماعی همراه باشد.

فرزین با تاکید بر اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها وضعیت اقتصادی و معیشتی 80 درصد از مردم بهبود یافته است، عنوان کرد: از طریق شناسایی قصد داریم بخشی از افرادی که مشمول دریافت یارانه نمی شوند را شناسایی کنیم و حدف کنیم و البته با آنها مکاتبه خواهیم کرد.

وی از تقویت پایگاه های اطلاعاتی خبرداد و عنوان کرد: از طریق معیارها خانواده هایی که درآمد مناسب دارند، شناسایی خواهند شد، البته حذف 10 میلیون نفر در گام دوم هنوز نهایی نشده و جلسات آن در حال برگزاری است.

به گفته دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها، عدالت یک مفهوم عام است، در کشور باید به سمتی برویم که توزیع درآمد عادلانه تر شود و فاصله پول دار با خانوده فقیر به نسبت جابجا شود. در سال 88 سهم 40 درصد از افراد پائین جامعه از درآمد حدود 16 درصد بود که در شش ماهه به 17.27 درصد افزایش یافته است. سهم 20 درصد افراد بالای جامعه از درآمد 46.3 درصد بود که به 43.3 درصد کاهش یافته است یعنی با اجرای قانون وضعیت عدالت بهبود یافته است.

تورم انتظاری

فرزین در مورد تورم انتظاری حاصل از اجرای قانون گفت: حتی مخالفین اولیه طرح اذعان کردند که دولت در مهار تورم موفق بوده است. در ابتدای اجرای قانون در آذر ماه سال 89 تورم نقطه به نقطه 10 درصد بوده است که با اصلاح قیمت انرژی انتظار بود که تورم نقطه به نقطه افزایش یابد ولی تا تیرماه تورم نقطه به نقطه افزایش یافت و خود را خالی کرد و تاثیرات خود را گذاشت اما از تیرماه تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است.

وی ادامه داد: تورم انتظاری این است که مردم انتظار داشته باشند که قیمت کالاها گران خواهد شد و با قیمتهای بیشتری کالاهای خود را بفروشند، اما در ابتدای اجرای طرح بازار متعادل بود، با وجود ذخیره سازی 2 هزار میلیارد تومان کالا اما این میزان نیاز نشد زیرا مردم با دولت همراهی کردند.

وی خاطرنشان کرد: در تورم انتظاری عده ای سعی می کنند که با دلالی کالاها و با تغییرات قیمتی منفعتی کسب کنند اما این حالت را مشاهده نکردیم.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در گام اول اجرای هدفمندی قیمت بخش عمده کالاها و به عبارتی کل سبد کالاها اصلاح قیمت شد، افزود: پنج حامل انرژی یعنی کل حاملهای انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع اصلاح قیمت شد که اصلاح قیمت این 5 حامل در گام دوم هم انجام خواهد شد، همچنین قیمت آب، برق، گاز، شیر، گندم هم اصلاح قیمت شد.

وی تصریح کرد: در گام‌های بعدی هم اصلاح قیمت انجام خواهد شد که اطلاع رسانی می شود، تنها نان است که نیازی به اصلاح قیمت ندارد و کل اصلاحات قیمتی نان به اتمام رسیده است و تنها باید کیفیت آن افزایش یابد.

فرزین از اصلاح سبدی از قیمتها در گام دوم هدفمندی مانند گام اول خبرداد و افزود: 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی در گام دوم با اصلاح قیمت افزایش می یابد. در گام دوم برای حمایت از تولید تصمیم گیری می‌شود. در مورد نظام مالیاتی اقداماتی صورت می گیرد و با اصلاح نرخ مالیات از بخشی از تولید حمایت و سیاست اعتباری جدیدی را اتخاذ می کنیم.

وی با مثبت ارزیابی کردن منابع صندوق توسعه ملی و اینکه می تواند به اصلاحات تولید گره بخورد تا اهداف تولید با سرعت بیشتری دنبال شود، افزود: شایعاتی که در مورد نرخ بنزین 1000 تومانی صورت می گیرد و یا هر قیمت دیگری که برای بنزین اعلام می شود را تکذیب می کنم زیرا سیاست بنزین باید در ستاد هدفمندی تصویب شود و هیچ عددی قطعی نیست.

معاون وزیر اقتصاد میزان مصرف بنزین روزانه را 59 میلیون لیتر اعلام کرد و افزود: در سال 88 میزان واردات بنزین 5 میلیارد دلار بوده است، در سال جاری مجموع واردات بنزین 830 میلیون دلار بود یعنی به یک ششم با اجرای طرح کاهش یافته است.

به گفته وی با این وضعیت می توانیم به جرگه صادرکنندگان بنزین بپیوندیم، حتی وزارت نفت قراردادهایی را با کشورهای همسایه مثل افغانستان منعقد کرده است.

رشد دقیق اقتصادی یک ماه دیگر اعلام می‌شود

وی گفت: در 2 سال اخیر تحریم های اقتصادی علیه کشورمان توسط غربی ها تشدید شده است و غربی ها اذعان می کنند که تحریم فلج کننده بوده اما اقتصاد ما امروز از ثبات و قدرت لازم برخوردار است.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها عنوان کرد: بانک مرکزی در چند سال اخیر به دلیل اختلافات با وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ های رشد سالیانه را اعلام نکرد، این اختلاف در حال برطرف شدن است و تا یک ماه آینده نرخهای رشد اقتصادی به طور رسمی اعلام می شود.

وی اضافه کرد: برآوردها نشان می دهد که در سال 88 نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از 3.5 درصد بوده، این در حالی است که در همان سال 2009 نرخ رشد اقتصادی جهان منفی نیم بوده است. در سال 89 این نرخ در کشورمان بالای 5.5 درصد و و نرخ رشد جهانی 5.1 درصد و برای کشورهای صادرکننده نفت 4.4 درصد و عربستان 4.1 درصد بوده است؛ یعنی با وجود تحریمها نرخ رشد اقتصادی کشورمان کاهش نیافته و بالا بوده است.