قول مساعد مدیر اداره کتاب برای بررسی مجدد دو کتاب رد صلاحیت شده

ارسلان فصیحی که پیش از این از ممنوعالانتشار شدن دو کتاب «ملت عشق» و «قلعه سفید» خبر داده بود، درباره وضعیت جدید این کتابها به خبرنگار مهر گفت: «ملت عشق» اثر معروف الیف شافاک، نویسنده ترکیهای است که آبان ماه سال گذشته از سوی نشر ققنوس برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد ارائه شد و خرداد ماه امسال اعلام شد که این کتاب غیرقابل چاپ است.
وی ادامه داد: در پی این اعلام، نامهای به اداره کتاب و خطاب به محمد اللهیاری فومنی، مدیر اداره کتاب وزارت ارشاد نوشته و مراتب اعتراض خود را اعلام کردم که یک ماه پیش از دفتر وی با من تماس گرفتند و دیداری هم با او داشتم که قول مساعد داد این کتابها بار دیگر بررسی شود.
این مترجم همچنین اشاره کرد: «قلعه سفید» اورهان پاموک نیز که در چاپ دوم آن غیرقابل انتشار اعلام شده بود، ترجمه دیگرم برای نشر ققنوس بود که درباره آن هم با مدیر اداره کتاب صحبت کردم و قرار شد این کتاب هم بار دیگر بررسی شود. به هر حال من به این مذاکره خوشبین هستم و فکر میکنم با قول مساعد آقای اللهیاری مشکل این دو کتاب برطرف شود.
فصیحی برخی از مسائلی را که مانع صدور مجوز برای کتابها میشود، سوءتفاهم دانسته و گفت: من وقتی کتابی را برای ترجمه انتخاب میکنم، انتظار دارم آن کتاب منتشر شود؛ وگرنه آن را برای بایگانی شخصی که ترجمه نمیکنم. وقتی شغل من و امثال من نوشتن و ترجمه کردن است، وقتی چنین سوءتفاهمهایی پیش میآید، زندگی ما دچار مشکل میشود.
مترجم رمان «نام من قرمز» درباره کتاب دیگری که به زودی با ترجمه وی منتشر میشود نیز خبر داد و گفت: «گُرد ستاره» کتابی شامل دو داستان از مصطفی کوتلو، نویسنده ترک است که به تازگی مجوز گرفته و نشر آفرینگان آن را منتشر خواهد کرد.
وی در پایان عنوان کرد: کوتلو نویسندهای است که بیشتر با داستانهای کوتاهش معروف است و این داستانها هم گرچه به گفته خودش برای نوجوانان ننوشته است، ولی خوشحال است که ناشر آنها را برای گروه سنی نوجوان و مصور منتشر کرده است. این کتاب به زبانهای دیگر دنیا از جمله آلمانی نیز منتشر شده است.
