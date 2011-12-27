سالن ورزشی بانوان فرهنگی و دانش آموزان ورامین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این سالن صبح سه شنبه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در زمینی به مساحت هزار و 800 مترمربع با زیربنای مفید 800 مترمربع به بهره برداری رسید.

رئیس آموزش و پرورش ورامین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: این سالن ورزشی پیش از این به عنوان یکی از انبارهای متروک شهرستان بود که با برنامه ریزیهای صورت گرفته و تأمین اعتبار از سوی آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی شهرستانهای استان تهران به سالن ورزشی تبدیل شد.

مجتبی عرب عامری افزود: اجرای عملیات اجرایی ساخت این سالن ورزشی از سال 88 با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال آغاز شد.

وی بیان داشت: آموزش و پرورش ورامین هم اکنون دارای سه سالن ورزشی اختصاصی است که دو سالن به برادران و یک سالن به خواهران اختصاص یافته است .

این مسئول ادامه داد: با هماهنگیهای به عمل آمده با کمیته برنامه ریزی فرمانداری ورامین، یک استخر سرپوشیده در مجموعه ورزشی شهید رجایی ورامین احداث خواهد شد که عملیات نقشه برداری آن توسط اداره کل نوسازی استان تهران انجام شده و با تصویب اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.