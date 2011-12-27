رشد 96 درصدی باسوادی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد براتی دوشنبه شب در آئین نکوداشت هفتم دی ماه به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سواد‌آموزی اظهار داشت: جامعه اسلامی ایران و اصفهان به خود می‌بالد که با توجه به فرمان امام خمینی (ره) طی 33 سال گذشته با‌سوادی را به صورت جدی دنبال کرده و درصد بالای با‌سوادان در سطح کشور این موضوع مهم را نشان می‌دهد.

وی به مهمترین رسالت نهضت سواد‌آموزی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: نهضت سواد‌آموزی به دنبال با‌سوادی افرادی است که بر اساس شرایط مختلف از تحصیل باز مانده‌اند و در حال حاضر کشور از امکانات لازم به منظور اجرای طرح‌های با‌سوادی نسبت به این افراد برخوردار است.

معاون سواد‌آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه مسئولان باید با برنامه‌ریزی مناسب و در یک برنامه کوتاه مدت درصد با‌سوادی را در کشور به 100 درصد افزایش دهند، بیان داشت: سواد‌آموزی به عنوان یک جریان فرهنگی محسوب می‌شود و تحقق این موضوع به عنوان یک وظیفه و رسالت دینی و شرعی بر عهده تمام متولیان تعلیم و تربیت است.

وی اضافه کرد: از ابتدای صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر ریشه‌کن شدن بی‌سوادی در سطح کشور اصفهان در زمینه با‌سوادی 96 درصد رشد داشته است.

براتی با با اشاره به اینکه رشد با‌سوادی به عنوان یک تکلیف و وظیفه دینی و شرعی محسوب می‌شود، تاکید کرد: صدور فرمان امام خمینی (ره) بیانگر اهمیت علم‌آموزی و ارتقای سطح دانش و آگاهی افراد است و جایگاه علمی کشور طی سالهای گذشته به میزان بسیاری افزایش یافته است.