کاخ سفید گزارشها درباره پذیرش دیکتاتور یمن را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ارشد دولت باراک اوباما که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت واشنگتن با ورود عبدالله صالح به آمریکا برای مداوا موافقت کرده است.

یک مقام ارشد دیگر آمریکا نیز تایید کرد دفتر ریاست جمهوری یمن با سفارت آمریکا تماس گرفته و تاکید کرده عبدالله صالح در پی ورود به ایالات متحده و معالجه خود است.

"جاش ارنست" سخنگوی دوم وزارت خارجه آمریکا که به همراه اوباما تعطیلات خود را در هاوایی می گذراند، اعلام کرد درخواست صالح در حال بررسی است و تاکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده است.