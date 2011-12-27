۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۱۸

کاخ سفید گزارشها درباره پذیرش دیکتاتور یمن را رد کرد

کاخ سفید روز دوشنبه گزارشهای منتشر شده درباره تصمیم دولت آمریکا برای پذیرش "علی عبدالله صالح" دیکتاتور یمن به منظور مداوای پزشکی را نادرست خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ارشد دولت باراک اوباما که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت واشنگتن با ورود عبدالله صالح به آمریکا برای مداوا موافقت کرده است.

یک مقام ارشد دیگر آمریکا نیز تایید کرد دفتر ریاست جمهوری یمن با سفارت آمریکا تماس گرفته و تاکید کرده عبدالله صالح در پی ورود به ایالات متحده و معالجه خود است.

"جاش ارنست" سخنگوی دوم وزارت خارجه آمریکا که به همراه اوباما تعطیلات خود را در هاوایی می گذراند، اعلام کرد درخواست صالح در حال بررسی است و تاکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده است. 

