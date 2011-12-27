محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماموران گارد اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ترکمن به اتفاق ماموران نیروی انتظامی در پی مشکوک شدن به یک دستگاه خودرو سواری پس از متوقف کردن و بازرسی از خودروی فوق موفق به دستگیری سه نفر شدند.

وی اظهار داشت: این متهمان شامل حسین - ر ساکن شهرستان بوشهر، حکیم - ل ساکن شهرستان کلاله ، فریدون - ت ساکن شهرستان گنبد بودند که از این متخلفان تعداد یک بهله پرنده حمایت شده و در معرض خطر انقراض بحری کشف و ضبط شد.

ممشتی عنوان کرد: پرونده به همراه موارد ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شهرستان بندر ترکمن شد.

به گفته ممشتی، دشتهای شمال شهرستانهای مراوه تپه، کلاله، گنبد ، و آق قلا و بندر ترکمن به دلیل وجود تپه ماهورهایی که برای لانه گزینی وتخم گذاری و جوجه آوری پرندگان شکاری مناسب هستند.

وی عنوان کرد: مناطق دشتی استان نظیر نواحی کرند، هوتن، آی تمر، صوفیکم، گمیشان، دشت سربازگمنام، نفتیجه، سقرتپه، نواحی دیوارتاریخی گرگان و غیره مورد توجه صیادان و قاچاقچیان بازهای شکاری است.

ممشتی بیان داشت: در همین راستا ماموران گارد اجرائی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان با کاربرد اصول حفاظتی و بررسی راههای ورودی به مناطق و برقراری گشتهای سیار امکان حفظ و حراست از این گونه را در استان فراهم می آورند.

لازم به یاد آوری میباشد بر اساس کنوانسیون بین المللی حفاظت از پرندگان شکاری که ایران نیز جزو این کنوانسیون یوده و کشور ما به دلیل قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان شکاری ، متعهد شده که از صید و قاچاق پرندگان جلوگیری کرده ودر حفاظت آنها بکوشد.