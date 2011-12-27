به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان دوشنبه شب در آیین نکوداشت هفتم دی ماه به مناسبت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی اظهار داشت: بیسوادی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم باید به صفر برسد و اصفهان از استانهای پیشگام در راستای مقابله با بیسوادی است.
وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ بشریت و تکامل تاریخی اهتمام جدی به دانش بوده است، بیان داشت: پیکار با بیسوادی و نهضت مبارزه با بیسوادی از اقدامات صورت گرفته در طول تاریخ بشریت در این زمینه بوده است اما به میزان سرمایهگذاری بر روی این موضوع نتایج حاصله موفقیتآمیز نبود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: اصفهان در زمینه مبارزه با بیسوادی اقدامات بسیاری را انجام داده و ارزشیابیهای صورت گرفته در سطح کشور بیانگر این موضوع است.
وی با اشاره به اینکه تمامی مردم باید با تکیه بر دو اصل الگویی خود جوانان را به سوی رشد و پیشرفت کشور در تمامی زمینهها هدایت کنند، تاکید کرد: فضای تعلیم و تربیت کشور نیز باید همسو با ارزشهای کشور باشد و متولیان تعلیم و تربیت نیز باید دانشآموزان را به سوی تکیه بر این ارزشها سوق بدهند.
عاملیان با اشاره به اینکه ملت ایران توسل و تمسک خود را به ولایت در تمام زمینهها و به صورت مکرر به تمام جهانیان ثابت کردهاند، ادامه داد: بنا به فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر ریشهکن شدن بیسوادی در سطح کشور مبارزه با بیسوادی به عنوان رمز استقلال فرهنگی و خودکفایی کشور محسوب میشود.
وی با اشاره به اینکه رشد باسوادی در سطح کشور از مهمترین دغدغههای متولیان نظام آموزشی کشور محسوب میشود، تصریح کرد: واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و غیر دولتی از راهکارهای منطقی در سوادآموزی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: نظام آموزشی کشور با تمام قوای خود برای حمایت از مبارزه با بیسوادی گام بر میدارد و دولت و رئیس جمهور نیز به صورت ویژه از این موضوع حمایت میکنند.
نظر شما