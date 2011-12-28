دور، دور نویسندگان شرقی است/ دو کتاب از نویسندگان عرب در دست انتشار

مهدی غبرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دو کتاب از «هاروکی موراکامی» که به تازگی با ترجمه وی و از سوی انتشارات «کتابسرای نیک» منتشر شده است، گفت: یکی از این کتاب‌ها «گربه‌های آدم‌خوار» است که یکی دو ماهی است منتشر شده و اخیراً به چاپ دوم هم رسیده و کتاب دوم هم «چاقوی شکاری» است که طی روزهای اخیر توزیع شده است.

وی همچنین درباره آثار ترجمه‌ای دیگر در دست انتشار خود گفت: من دو کتاب از دو نویسنده عرب ترجمه کرده‌ام و آنها را تحویل انتشارات «کتابسرای نیک» داده‌ام.

وی افزود: عنوان یکی از این کتاب‌ها «در کشور مردان» نوشته «هشام مطر» نویسنده لیبیایی است. اصل داستان این رمان درباره دوری از وطن و عشق مادری و فرزندی است. البته در ضمن این داستان به مسائل اخیر کشورش هم پرداخته است.

به گفته غبرایی این کتاب از سوی ناشر مذکور برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد فرستاده شده و در حال حاضر مرحله پیش از چاپ را طی می‌کند.

این مترجم درباره کتاب دوم هم گفت: عنوان این کتاب «فصل مهاجرت به شمال» نوشته «طیب صالح» است که یک رمان کوتاه و حدوداً 200 صفحه‌ای، اما یکی از مهمترین رمان‌های قرن بیستم است.

وی ادامه داد: این کتاب را هم تحویل نشر «پوینده» داده‌ام و کارهای مربوط به حروفچینی آن تمام شده و به زودی تحویل ارشاد خواهد شد.

غبرایی در پاسخ به این پرسش که «در حالی که زمان زیادی از انتشار یک ترجمه دیگر از این کتاب (رضا عامری - نشر چشمه) نمی‌گذرد، چرا شما دوباره سراغ ترجمه آن رفتید؟» گفت: من کار خودم را که به نیمه رسانده بودم، دیدم که این ترجمه به بازار آمد و می‌خواستم دست نگه دارم اما چون فکر کردم حق نویسنده کتاب ادا نشده، کارم را ادامه دادم و ترجمه را تمام کردم.

این مترجم درباره دلیل و انگیزه‌اش از رفتن به سراغ کتاب‌های نویسندگان عرب برای ترجمه آنها به زبان فارسی هم تاکید کرد: به نظرم دور، دورِ نویسندگان شرقی است و اگر به آثار من نگاه کنید، می‌بینید که حدود 10 کتاب از نویسندگان هندی و حدود 6 کتاب از نویسندگان ژاپنی ترجمه کرده‌ام و اخیراً هم سراغ ترجمه آثار نویسندگان عرب رفته‌ام و اگر کتاب جذاب دیگری هم ببینم، آن را به فارسی ترجمه می‌کنم.

«کوری» (ژوزه ساراماگو)، «دل سگ» (میخائیل بولگاکف)، «لیدی ال» (رومن گاری)، «ساعت‌ها» (مایکل کانینگهام)، «بادبادک‌باز» (خالد حسینی)، «موج ها» (ویرجینیا وولف)، «درسواوزالا» (ولادیمیر آرسنی‌یف)، «تربیت اروپایی» (رومن گاری)، «مزدور» (هوارد فاست)، «واقعیت نویسنده» (ماریو بارگاس یوسا)، «زندگینامه همفری بوگارت» (استیون بوگارت، «تانگوی تک نفره (زندگینامه انتونی کوئین)» (دانیل پسنر)، «دفترهای مالده لا ئوریس بریگه» (راینرماریا ریلکه)، «شهردار کاستربریج» (تامس هاردی) و «فرزند پنجم» دوریس لسینگ) تعدادی از کتاب‌هایی است که مهدی غبرایی ترجمه کرده است.