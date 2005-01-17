زيباري: بعثي هاي طرفدار صدام و سلفيها براي فتنه گري درعراق تلاش مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، وزير امورخارجه موقت عراق درجلسه اي با حضورشماري از فرهيختگان وشخصيتهاي دانشگاهي عراقي درمنزل سفيرعراق درامان پايتخت اردن تاكيد كرد: طرفداران صدام ديكتاتورسابق عراق با برنامه هاي سياسي خود تلاش مي كنند تا آتش فتنه طائفه گري و نژادي را به منظور ازبين بردن تلاشهاي براي تشكل دولت عراق شعله ور سازند.

هوشيار زيباري خاطر نشان ساخت: بعثيهاي سابق حكومت صدام كه 35 سال برعراق حكومت كردند مي خواهد ازطريق شعله وركردن خشونتها به قدرت برسند اما تا زماني مردم پيام خودشان را درصندوق راي مي اندازند آنها قادر نخواهند بود به اهدافشان دست يابند .

وي گفت : فروپاشي حكومت سابق عراق در بهارسال 2003 پايه هاي دولت را متزلزل ساخت زيرا مسئوليت تنها بردوش يك نفر بود و بقيه درحاشيه قرار داشتند .

زيباري خاطرنشان ساخت: ارتش عراق پيش ازحمله ارتش آمريكا و انگليس به اين كشور همانند ساير نهادها و موسسات دولتي عراق ازهم فروپاشيد اما وي تصميم واشنگتن در انحلال ارتش رابارديگراشتباه و ناسنجيده دانست .

درهمين حال تعدادي از شخصيتهاي آكادميك عراقي نيروهاي اشغالگر آمريكايي را به گسترش هرج و مرج و توهين به كرامت مردم عراق متهم ساختند.